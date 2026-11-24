JawaPos.com – Isenmulang Kalteng FC bakal melakukan rotasi pemain saat menghadapi Arema FC dalam lanjutan babak penyisihan Grup L I.League Cup 2026/27. Langkah ini diambil untuk menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat.

Kalteng FC dijadwalkan bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, untuk menghadapi Arema FC pada Rabu (25/11/2026). Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Keputusan rotasi tidak lepas dari padatnya agenda yang harus dijalani tim asal Kalimantan Tengah tersebut. Sebelumnya, Kalteng FC baru saja menghadapi Borneo FC Samarinda dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Laga yang berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Minggu (22/11/2026), itu berjalan dengan intensitas tinggi. Setelah pertandingan tersebut, Kalteng FC hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri menghadapi Arema FC.

Selain itu, tim berjuluk Isenmulang tersebut juga sudah ditunggu pertandingan penting lainnya di kompetisi liga melawan PSS Sleman.

Pelatih kepala Kalteng FC, Mundari Karya, memastikan rotasi menjadi salah satu opsi yang akan diterapkan dalam pertandingan di Malang. Dia bersama jajaran tim pelatih akan lebih dulu mengevaluasi kondisi fisik para pemain sebelum menentukan komposisi tim.

Evaluasi tersebut juga akan menentukan pemain yang dibawa ke Malang dan pemain yang tetap berada di Palangka Raya untuk menjalani latihan.

Dengan demikian, pertandingan melawan Arema FC kemungkinan menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain pelapis untuk mendapatkan menit bermain. Rotasi diperlukan agar para pemain utama tidak mengalami kelelahan berlebihan akibat jadwal yang berdekatan.

Meski begitu, Mundari tidak ingin mengabaikan persiapan menghadapi PSS Sleman. Dia masih menjadikan pemain-pemain yang tampil saat melawan Borneo FC sebagai bagian penting dari rencana tim untuk pertandingan liga berikutnya.

Hasil dan performa Kalteng FC ketika menghadapi Borneo FC menjadi salah satu bahan evaluasi bagi tim pelatih. Kerangka pemain yang tampil dalam pertandingan tersebut dinilai masih menjadi pilihan utama untuk menghadapi PSS Sleman.

Karena itu, Mundari perlu membagi fokus antara menjaga kondisi pemain dan tetap menjalani pertandingan I.League Cup dengan persiapan yang maksimal.