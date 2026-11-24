JawaPos.com - Madura United FC mulai mengalihkan perhatian ke ajang I.League Cup 2026/27. Laskar Sape Kerrab akan menjamu Persela Lamongan pada pertandingan pertama babak penyisihan Grup I di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan di kompetisi domestik. Tim asuhan Jose Gomes sebelumnya harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC dengan skor 0-1 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026), Madura United gagal membawa pulang poin. Kekalahan tersebut tentu menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki sebelum menghadapi Persela.

Namun, waktu persiapan yang dimiliki Madura United terbilang cukup terbatas. Setelah pertandingan melawan Garudayaksa FC, tim langsung kembali ke Madura untuk menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan.

Hugo Gomes dan rekan-rekan kemudian bertolak menuju Pamekasan pada Senin (23/11/2026), atau sehari sebelum pertandingan. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan strategi menghadapi Laskar Joko Tingkir.

Jose Gomes berharap para pemain bisa segera melupakan kekalahan sebelumnya dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke pertandingan berikutnya. Konsentrasi dan kesiapan tim menjadi hal penting agar Madura United bisa mengawali perjalanan di I.League Cup dengan hasil positif.

Di sisi lain, Persela Lamongan datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut baru saja meraih kemenangan meyakinkan atas Deltras FC dengan skor 3-0.

Kemenangan itu didapat dalam pertandingan Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Delta, Sidoarjo, Sabtu (21/11/2026). Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persela sebelum bertandang ke markas Madura United.

Tim besutan Bima Sakti juga masih memiliki peluang bersaing dalam perebutan tiket promosi melalui Grup B. Persela saat ini menempati peringkat keempat dengan koleksi 19 poin, hanya terpaut tiga angka dari Kendal Tornado FC yang berada di puncak klasemen.

Sementara itu, Madura United juga menempati posisi keempat klasemen sementara Super League 2026/2027. Mereka telah mengumpulkan 19 poin dari 10 pertandingan.

Kesamaan posisi di klasemen membuat pertandingan ini menarik untuk disaksikan. Meski berasal dari kompetisi berbeda, kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk menjaga momentum dan membuktikan kualitasnya.