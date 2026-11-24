JawaPos.com - Semen Padang FC langsung menghadapi tantangan berat saat memulai kiprahnya di Grup B I.League Cup 2026/27. Kabau Sirah dijadwalkan bertandang ke markas Bhayangkara Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco, menyadari timnya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Setelah menjalani laga sebelumnya di Semarang, skuad Kabau Sirah harus segera bertolak menuju Bandar Lampung.

Situasi ini membuat waktu pemulihan pemain menjadi perhatian utama tim pelatih. Semen Padang hanya memiliki satu kesempatan latihan efektif sebelum menghadapi Bhayangkara FC.

Teco mengakui kondisi tersebut bukan situasi ideal. Meski demikian, ia memastikan para pemain tetap memiliki motivasi untuk menjalani pertandingan. Apalagi, I.League Cup menjadi kesempatan bagi Semen Padang untuk mengukur kemampuan menghadapi klub-klub dari Super League.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, rotasi pemain menjadi salah satu opsi yang akan diterapkan. Teco ingin memastikan hanya pemain dengan kondisi fisik terbaik yang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal.

Pemain yang masih mengalami kelelahan kemungkinan akan disimpan terlebih dahulu di bangku cadangan. Langkah tersebut juga berkaitan dengan prioritas Semen Padang pada kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Manajemen klub sebelumnya telah menetapkan target tinggi di kompetisi tersebut. Karena itu, Teco tidak ingin turnamen ini justru mengganggu persiapan tim dalam menjalani kompetisi utama.

Pertandingan melawan Bhayangkara FC juga memiliki cerita tersendiri bagi dua pemain Semen Padang, Ilija Spasojevic dan Muhammad Hargianto.

Keduanya pernah menjadi bagian dari Bhayangkara FC. Spasojevic bahkan memiliki kenangan manis setelah membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga 1 2017. Sementara itu, Hargianto juga pernah cukup lama memperkuat The Guardians.

Meski memiliki hubungan emosional dengan mantan klubnya, keduanya kini tentu akan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk Semen Padang.

Di sisi lain, Teco menyadari Bhayangkara FC bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk The Guardians of Saburai tersebut memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan baru saja meraih kemenangan atas PSPS Pekanbaru pada pertandingan pembuka Grup B.

Beberapa nama seperti Wahyu Subo Seto, Sani Rizki Fauzi, dan Andhika Wijaya menjadi pemain yang mendapat perhatian Teco.

Namun, pelatih asal Brasil itu tidak ingin timnya hanya berfokus pada individu tertentu. Ia menilai kekuatan Bhayangkara FC terletak pada kualitas tim secara keseluruhan.