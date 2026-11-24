JawaPos.com - Madura United FC kembali membawa identitas khas masyarakat Pulau Garam melalui jersey khusus yang digunakan dalam turnamen I.League Cup 2026/27. Kali ini, klub berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut menghadirkan tulisan 'Warung Madura' di bagian tengah dada seragam pertandingan.

Tulisan tersebut bukan sekadar pemanis desain. Madura United ingin mengangkat nilai-nilai yang selama ini melekat pada masyarakat Madura, mulai dari kerja keras, kemandirian, hingga semangat pantang menyerah.

Kehadiran kembali identitas Warung Madura juga memiliki makna tersendiri bagi perjalanan klub. Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, menjelaskan bahwa langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali kenangan manis pada musim 2023/24.

Pada musim tersebut, Madura United berhasil mencatatkan pencapaian penting dengan menembus Championship Series Liga 1. Mereka bahkan melaju hingga partai final sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan mengakhiri kompetisi sebagai runner-up.

Tulisan Warung Madura dipilih karena memiliki hubungan erat dengan karakter masyarakat Madura, terutama para perantau yang dikenal ulet dalam bekerja dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi.

Selain membawa pesan tersebut, jersey khusus Madura United juga dirancang dengan mengangkat unsur budaya lokal. Hal itu terlihat pada seragam kandang yang terinspirasi dari pakaian adat tradisional Madura, yakni Pesa'an.

Kostum kandang menggunakan kombinasi warna merah dan putih dengan motif garis memanjang pada bagian badan. Kedua warna tersebut memiliki filosofi tersendiri. Merah menggambarkan keberanian, ketegasan, serta daya juang. Sementara putih melambangkan kebersihan hati dan sportivitas.

Motif garis horizontal yang digunakan juga memiliki makna kesetaraan dan solidaritas. Nilai tersebut dianggap mencerminkan hubungan antara pemain, klub, dan suporter dalam mendukung perjalanan tim.

Sementara itu, jersey tandang hadir dengan kombinasi warna navy dan hitam. Desain ini terinspirasi dari lautan yang mengelilingi Pulau Madura.

Dominasi warna gelap tersebut menggambarkan ketenangan, kedalaman taktik, serta ketangguhan mental saat Madura United bermain di kandang lawan. Pilihan warna ini juga memberikan kesan elegan sekaligus tegas.

Melalui desain tersebut, Madura United ingin menjadikan jersey bukan hanya sebagai perlengkapan bertanding. Seragam itu juga menjadi representasi budaya dan karakter masyarakat Madura yang ingin terus dibawa ke lapangan.