JawaPos.com - Dewa United lebih diunggulkan saat menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan Grup C I.League Cup 2026/2027.

Bermain di Stadion Harapan Bangsa, Selasa (24/11/2026) malam, Banten Warriors membidik kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 12 besar.

Pertandingan Persiraja kontra Dewa United dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Persiraja ingin memulai kiprahnya di League Cup dengan hasil positif, sedangkan Dewa United berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Grup C.

Persiraja memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Stadion Harapan Bangsa diperkirakan menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Rencong untuk menghadapi salah satu tim dengan materi pemain yang cukup kompetitif.

Tim asuhan Muhammad Ridwan datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan PSPS Pekanbaru pada pekan ke-10 Championship 2026/2027. Hasil tersebut memang belum sepenuhnya memuaskan, tetapi Persiraja masih memiliki catatan yang bisa menjadi modal menghadapi Dewa United.

Mereka tercatat belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir musim ini. Konsistensi tersebut menjadi salah satu alasan Persiraja masih memiliki peluang untuk merepotkan tim tamu.

Meski demikian, persoalan di lini pertahanan perlu mendapat perhatian. Menghadapi Dewa United yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman, Persiraja tidak boleh terlalu mudah memberikan ruang kepada lawan.

Di sisi lain, Dewa United datang dengan ambisi mempertahankan tren positif di League Cup. Meski baru saja kalah 0-1 dari Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2026/2027, performa mereka di kompetisi ini cukup menjanjikan.

Pada pertandingan pertama Grup C, Dewa United berhasil mengalahkan Persita dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Osmar Loss mengoleksi tiga poin dan menempati posisi teratas klasemen sementara.

Kualitas individu menjadi salah satu keunggulan Dewa United. Kehadiran Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Egy Maulana Vikri, hingga Rafael Struick memberikan banyak pilihan dalam membangun serangan.

Kambuaya dan rekan-rekannya tentu ingin melanjutkan hasil positif di turnamen ini. Namun, perjalanan menuju Banda Aceh yang cukup panjang bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kebugaran pemain.

Dewa United diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Muhamad Riyandi berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Ady Setiawan, Brian Fatari, Damion Lowe, dan Edo Febriansah di lini belakang.

Sementara itu, Ricky Kambuaya dan Ivar Jenner diprediksi mengisi sektor tengah. Egy Maulana Vikri, Rafael Struick, dan Denilson dapat menjadi pilihan untuk mendukung pergerakan lini serang.

Persiraja juga berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Ibrahim Faisal sebagai ujung tombak. Dukungan Martin Chaves, Rafif Putra, dan Dwiki Mardiyanto di belakangnya diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan tim tamu.

Melihat kekuatan kedua tim, Dewa United memiliki modal lebih baik untuk menguasai pertandingan. Persiraja tetap berpeluang mencetak gol karena bermain di kandang, tetapi konsistensi permainan akan menjadi faktor penting.

Sejumlah prediksi pertandingan juga cenderung mengunggulkan Dewa United. TipOracle memperkirakan kemenangan 2-1, Vecta Score memprediksi skor 0-1, sedangkan FootballVis memperkirakan Banten Warriors menang 0-2.