JawaPos.com – Madura United akan menghadapi Persela Lamongan pada pertandingan kedua Grup I I.League Cup 2026/2027. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Madura United memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Selain itu, catatan pertemuan kedua kesebelasan juga lebih berpihak kepada Laskar Sape Kerrab. Meski demikian, Persela Lamongan datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi dalam persaingan Grup I sekaligus membuka jalan menuju babak 12 besar.

Madura United tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter di Pamekasan untuk kembali ke jalur kemenangan. Tim asuhan Jose Gomes tersebut sebelumnya menelan kekalahan tipis 0-1 dari Garudayaksa FC pada pertandingan Super League 2026/2027.

Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki. Sebab, sebelum kekalahan itu, Madura United sebenarnya menunjukkan performa cukup baik dengan mengalahkan Persib Bandung 1-0, PSM Makassar 1-0, dan Arema FC 3-0.

Dari lima pertandingan terakhir, Madura United mengumpulkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik.

Persiapan menghadapi Persela juga tidak berlangsung ideal. Jadwal pertandingan yang berdekatan membuat waktu pemulihan pemain menjadi lebih singkat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebugaran tim, sehingga rotasi pemain bisa menjadi salah satu pertimbangan Jose Gomes.

Di sisi lain, Persela Lamongan mempunyai alasan untuk percaya diri. Tim besutan Bima Sakti tersebut sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Laskar Joko Tingkir mengawali catatan tersebut dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0 di I.League Cup. Mereka kemudian melanjutkan hasil positif melalui kemenangan 3-0 atas Deltras Sidoarjo di kompetisi Championship.

Dua pertandingan tersebut menghasilkan lima gol tanpa kebobolan. Produktivitas lini depan Persela menjadi modal penting untuk menghadapi Madura United, meskipun kali ini mereka harus bermain di kandang lawan.

Dendy Sulistyawan, Risqki Putra Utomo, dan Juninho Cabral berpeluang menjadi tumpuan di sektor serangan. Sementara itu, Hambali Tolib dan Hendro Siswanto dapat membantu menjaga keseimbangan permainan dari lini tengah.

Namun, Persela juga masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Kekalahan 1-4 dari Kendal Tornado FC pada 8 November 2026 menunjukkan bahwa organisasi pertahanan mereka masih bisa dieksploitasi lawan.

Jika melihat catatan pertemuan, Madura United mempunyai keunggulan cukup jelas. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun kalah dari Persela.

Pertemuan terakhir kedua tim pada 5 Februari 2022 berakhir dengan skor 1-1. Meski demikian, catatan lama tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan kedua kesebelasan saat ini karena komposisi pemain dan pelatih sudah mengalami perubahan.

Sejumlah platform prediksi juga lebih mengunggulkan Madura United. AmazingStakes memperkirakan tuan rumah menang 2-0, sedangkan GoalNumbers memprediksi skor 2-1. AccurateStakes memperkirakan kemenangan Madura United dengan skor 1-0.

Melihat keuntungan kandang, kualitas pemain, dan rekor pertemuan, Madura United memang memiliki peluang lebih besar untuk meraih tiga poin. Namun, Persela tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui kecepatan serangan dan kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun.