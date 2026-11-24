JawaPos.com - Garudayaksa FC akan menghadapi PSS Sleman dalam pertandingan kedua Grup F I.League Cup 2026/2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11/2026), mulai pukul 16.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Garudayaksa FC untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperpanjang catatan kemenangan atas PSS Sleman. Sebaliknya, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut berusaha bangkit setelah melewati periode sulit di kompetisi domestik.

Garudayaksa FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Milos Joksic itu baru saja mengalahkan Madura United dengan skor 1-0 dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif Garudayaksa FC menjadi tiga pertandingan beruntun di berbagai kompetisi. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Super League dengan koleksi 14 poin.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menghadapi PSS Sleman. Apalagi, Garudayaksa memiliki catatan pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan tim asal Jogjakarta tersebut.

Dalam dua pertemuan terakhir, Garudayaksa FC selalu berhasil mengalahkan PSS Sleman. Pertemuan pertama terjadi pada final Pegadaian Championship 2025/2026, Mei lalu. Garudayaksa keluar sebagai juara setelah menang melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Kedua tim kembali bertemu pada pekan kedelapan Super League 2026/2027, 1 November 2026. Garudayaksa kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan 3-1.

Dua hasil tersebut tentu memberikan keuntungan psikologis bagi Garudayaksa FC. Namun, PSS Sleman tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Super Elja memang sedang mengalami kesulitan di kompetisi liga domestik. Mereka tercatat melewati enam pertandingan beruntun tanpa kemenangan. Meski demikian, kemenangan telak 6-0 atas PSGC Ciamis pada pertandingan pembuka I.League Cup menjadi sinyal bahwa lini serang PSS masih cukup berbahaya.

Sayangnya, PSS Sleman harus menghadapi pertandingan ini dengan persoalan di sektor pertahanan. Bek asing Lucao dipastikan absen karena mengalami cedera dan diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama dua hingga tiga bulan.

Kondisi tersebut membuat pelatih caretaker Demerson Bruno harus mencari alternatif untuk mengisi lini belakang. Fachruddin Aryanto dan Kevin Gomes berpeluang menjadi pilihan utama di jantung pertahanan.

Di sektor depan, Gustavo Tocantins diperkirakan menjadi tumpuan serangan PSS Sleman. Ia akan mendapat dukungan dari Riko Simanjuntak dan Dimas Drajad untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Sementara itu, Garudayaksa FC memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Jairo Jean patut mendapatkan perhatian setelah mencatatkan lima gol bersama timnya. Ia berpeluang menjadi ancaman serius bagi pertahanan PSS yang kehilangan Lucao.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Garudayaksa FC memiliki keuntungan dari faktor kandang, tren kemenangan, dan rekor pertemuan. Namun, PSS Sleman juga mempunyai modal produktivitas setelah mencetak enam gol pada laga sebelumnya.

Melihat kondisi kedua tim, Garudayaksa FC sedikit lebih diunggulkan. Meski demikian, PSS Sleman berpotensi memberikan kejutan apabila mampu memperbaiki koordinasi pertahanan dan memaksimalkan peluang.

Prediksi skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman pada pertandingan League Cup 2026/2027 adalah 1-1.