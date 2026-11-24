JawaPos.com - Bhayangkara FC akan menjamu Semen Padang dalam lanjutan League Cup Indonesia 2026/2027, Selasa (24/11/2026) malam. Bermain di kandang sendiri, The Guardians memiliki modal cukup bagus untuk mengamankan tiga poin. Namun, Semen Padang bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama jika melihat catatan pertandingan tandang mereka.

Pertandingan Bhayangkara FC vs Semen Padang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB. Kedua tim tergabung di Grup B dengan kondisi berbeda. Bhayangkara FC sudah mengawali kompetisi dengan kemenangan, sedangkan Semen Padang baru akan menjalani pertandingan pertamanya.

Bhayangkara FC saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan koleksi tiga poin. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga posisi mereka dalam persaingan menuju fase berikutnya.

Performa Bhayangkara FC ketika bermain di kandang juga cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan kandang terakhir di kompetisi Liga 1, mereka belum pernah menelan kekalahan. Rinciannya, tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Selain hasil positif tersebut, lini pertahanan Bhayangkara FC juga memperlihatkan konsistensi. Dari lima pertandingan itu, mereka hanya kebobolan satu gol dan mampu mencetak lima gol.

Kemenangan 1-0 atas Persijap pada Sabtu (21/11/2026) menjadi hasil terbaru Bhayangkara FC sebelum menghadapi Semen Padang. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mereka cukup mampu menjaga keunggulan meski tidak selalu mencetak banyak gol.

Di sisi lain, Semen Padang datang dengan catatan tandang yang juga patut diperhitungkan. Kabau Sirah berhasil meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan tandang terakhir di Liga 2.

Dari lima pertandingan tersebut, Semen Padang berhasil mencetak enam gol. Mereka bahkan mampu meraih kemenangan atas Persiku Kudus dan PSGC Ciamis. Catatan ini menunjukkan bahwa Semen Padang memiliki kemampuan untuk mencuri poin meski bermain di markas lawan.

Meski demikian, hasil pertandingan terakhir mereka belum sesuai harapan. Semen Padang harus mengakui keunggulan PSIS Semarang setelah kalah 0-1 pada Sabtu (21/11/2026).

Menghadapi Bhayangkara FC, Semen Padang perlu memperbaiki efektivitas serangan sekaligus menjaga konsentrasi di lini belakang. Pasalnya, tuan rumah memiliki pertahanan kandang yang cukup sulit ditembus.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Bhayangkara FC berpeluang lebih dominan karena memiliki keuntungan bermain di kandang dan sudah mengantongi kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Semen Padang bisa memberikan perlawanan melalui kemampuan mereka memanfaatkan peluang.

Melihat catatan kedua tim, Bhayangkara FC lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Semen Padang tetap berpotensi mencetak gol jika mampu memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah.