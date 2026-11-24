JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak dalam pertandingan kedua Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Green Force memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan sekaligus menjaga asa melaju ke babak 12 besar.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB. Persebaya datang dengan motivasi untuk bangkit setelah menelan kekalahan 2-3 dari Kendal Tornado FC pada pertandingan pertama Grup G, 3 November 2026.

Hasil tersebut membuat tim asal Surabaya itu membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen grup. Kemenangan atas PSBS Biak menjadi target penting, terlebih mereka memiliki keuntungan bermain di kandang.

Di atas kertas, Persebaya lebih diunggulkan. Kedalaman skuad, kualitas individu pemain, serta pengalaman bertanding menjadi sejumlah faktor yang bisa memberikan keuntungan bagi tuan rumah.

Meski demikian, performa Persebaya dalam lima pertandingan terakhir masih belum sepenuhnya konsisten. Mereka hanya mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United pada pertandingan terakhir juga menunjukkan bahwa efektivitas lini depan masih perlu diperbaiki. Selain itu, sektor pertahanan menjadi perhatian setelah Green Force kebobolan tiga gol ketika menghadapi Kendal Tornado FC.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, kemungkinan akan melakukan perubahan komposisi pemain dalam pertandingan kali ini. Pelatih asal Portugal tersebut ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain.

Sejumlah pemain lokal berpeluang tampil sejak awal pertandingan. Pemain muda dari Persebaya Future Lab yang selama ini berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE juga berpotensi mendapatkan kesempatan.

Rotasi tersebut diharapkan bisa menjaga kebugaran skuad sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada pemain yang jarang tampil. Namun, Tavares tetap harus mempertimbangkan kesiapan fisik, performa selama latihan, dan kondisi pemain berdasarkan rekomendasi tim medis.

Di sisi lain, PSBS Biak datang ke Surabaya dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Tim berjuluk Badai Pasifik tersebut sedang mengalami lima kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Salah satu hasil terburuk mereka adalah kekalahan telak 0-6 dari Kendal Tornado FC. Hasil itu memperlihatkan masih adanya persoalan di sektor pertahanan yang perlu segera dibenahi.

PSBS juga tengah mengandalkan komposisi pemain yang lebih banyak diisi tenaga muda dibandingkan musim sebelumnya. Kehadiran pemain senior seperti Patrias Rumere diharapkan bisa membantu menjaga keseimbangan tim ketika menghadapi tekanan Persebaya.

Meski tidak diunggulkan, PSBS tetap memiliki peluang memberikan kejutan. Mereka bisa memanfaatkan kemungkinan rotasi pemain Persebaya dengan mengandalkan serangan balik cepat.

Berdasarkan sejumlah model prediksi statistik, Persebaya masih menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan. ScoreMondo memberikan peluang kemenangan tuan rumah sebesar 91 persen, sementara hasil imbang enam persen dan kemenangan PSBS Biak tiga persen.

ScoreMondo memperkirakan pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Persebaya. Sementara itu, FootballPredictions.ai memprediksi kemenangan 2-1, sedangkan Football Score Predictor memperkirakan Green Force menang tipis 1-0.