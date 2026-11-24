JawaPos.com — Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya vs PSBS Biak menghadirkan potensi kejutan dengan munculnya sejumlah pemain muda Elite Pro Academy (EPA) dalam laga I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Pelatih Bernardo Tavares membuka peluang rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran skuad sekaligus memburu kemenangan setelah empat pertandingan tanpa hasil maksimal.

Pertandingan ini berpotensi menjadi panggung pembuktian bagi pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama.

Nama Rohan, Koko, Sadida, hingga Alan masuk dalam prediksi susunan pemain versi Bonek melalui akun Instagram @onlinepersebaya.

Menariknya, komposisi tersebut juga menghadirkan Ramadhan Sananta sebagai ujung tombak dengan dukungan Alfan dan Ricky Pratama.

Kombinasi pemain muda dan penggawa berpengalaman itu diharapkan mampu menghadirkan permainan agresif sekaligus membuka peluang pesta gol bagi Green Force.

Prediksi Starting XI Persebaya Surabaya, Pemain Muda Mendominasi Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak mengarah pada penggunaan formasi 4-3-3 dengan sejumlah wajah yang belum banyak memperoleh menit bermain.

Komposisi ini merupakan prediksi suporter melalui @onlinepersebaya, bukan susunan pemain resmi yang sudah ditetapkan Bernardo Tavares.

Di posisi penjaga gawang, Rohan diprediksi mendapatkan kepercayaan mengawal pertahanan Green Force.

Kesempatan tersebut bisa menjadi ujian penting untuk memperlihatkan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan kompetitif bersama tim senior.

Empat pemain bertahan diperkirakan diisi Koko, Irianto, Randy, dan Yusuf yang bertugas menjaga keseimbangan lini belakang.

Keempatnya dituntut membangun koordinasi solid, terutama ketika Persebaya Surabaya meningkatkan intensitas serangan sejak awal pertandingan.

Sementara itu, sektor tengah diprediksi menjadi milik Alan, Sadida, dan Dicky yang diharapkan mampu mengendalikan tempo permainan.

Ketiganya memiliki tanggung jawab menghubungkan lini pertahanan dengan serangan sekaligus menjaga penguasaan bola.

Untuk lini depan, Alfan, Ramadhan Sananta, dan Ricky Pratama menjadi kombinasi yang cukup menarik perhatian.

Kehadiran Sananta sebagai penyerang tengah berpotensi memberikan pengalaman tambahan bagi dua pemain sayap yang diharapkan tampil agresif.

Formasi tersebut menawarkan keseimbangan antara kesempatan berkembang bagi pemain muda dan kebutuhan meraih kemenangan.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan fisik, kerja sama antarpemain, serta keputusan akhir tim pelatih.

Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Besar-Besaran Bernardo Tavares mengonfirmasi peluang rotasi pemain Persebaya Surabaya ketika menghadapi PSBS Biak karena jadwal pertandingan yang cukup padat.

Green Force hanya memiliki waktu pemulihan sekitar dua hari setelah menghadapi Java United pada Sabtu (21/11/2026).

Situasi tersebut membuat pelatih asal Portugal itu harus mempertimbangkan kebugaran pemain sebelum menentukan komposisi terbaik.

Kesempatan pun terbuka bagi penggawa yang selama ini lebih sering berada di bangku cadangan.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Pernyataan tersebut memperkuat kemungkinan munculnya susunan pemain berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Rotasi bukan sekadar memberikan waktu istirahat, melainkan juga menjadi sarana mengevaluasi kedalaman skuad Persebaya Surabaya.

Tavares turut membuka peluang bagi pemain Persebaya Future Lab yang berkompetisi di Elite Pro Academy ONE.

Meski demikian, kesempatan tampil tetap ditentukan melalui evaluasi latihan dan kondisi kebugaran masing-masing pemain.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Arek EPA Punya Kesempatan Membuktikan Kualitas Pertandingan melawan PSBS Biak bisa menjadi kesempatan berharga bagi talenta muda Persebaya Surabaya untuk memperlihatkan kemampuan di hadapan Bonek.

Apalagi, tampil bersama tim utama membutuhkan kesiapan mental dan disiplin permainan yang berbeda dibandingkan kompetisi kelompok usia.

Prediksi munculnya sejumlah pemain muda juga memperlihatkan besarnya harapan suporter terhadap regenerasi skuad Green Force.

Mereka diharapkan tidak sekadar mengisi daftar pemain, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata sepanjang pertandingan.

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Meski PSBS Biak sedang mengalami kesulitan di kompetisi Championship, Tavares menolak menganggap pertandingan ini sebagai laga mudah.

Menurutnya, menghadapi klub sebesar Persebaya Surabaya justru bisa meningkatkan motivasi para pemain lawan.

"Kami juga memahami bahwa menghadapi Persebaya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Mereka pasti akan datang dengan semangat dan sikap yang kuat," tuturnya.

Kewaspadaan tersebut menjadi penting mengingat Persebaya Surabaya sedang berusaha menghentikan rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United semakin menegaskan kebutuhan Green Force untuk memperbaiki efektivitas permainan.

Karena itu, pemain yang memperoleh kesempatan tampil harus mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan performa maksimal.

Tavares juga menuntut peningkatan sikap, tanggung jawab, dan kerja sama seluruh anggota skuad.

"Kami harus memiliki sikap yang lebih baik lagi. Para pemain harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di klub ini. Kami harus terus berkembang dan memberikan dukungan penuh satu sama lain di lapangan," katanya.

Prediksi Persebaya Surabaya vs PSBS Biak, Peluang Pesta Gol? Persebaya Surabaya memiliki peluang menciptakan banyak kesempatan mencetak gol apabila kombinasi Alfan, Sananta, dan Ricky mampu bekerja efektif.

Namun, prediksi pesta gol tetap harus dibuktikan melalui ketajaman penyelesaian akhir serta kemampuan mengendalikan jalannya pertandingan.

Laga ini juga menjadi ujian penting bagi pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka dalam persaingan internal skuad.

Tavares menegaskan target kemenangan tetap menjadi prioritas meskipun komposisi tim berpotensi mengalami banyak perubahan.

"Karena itu, kami ingin menang pada pertandingan besok," tutup Tavares.

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya (4-3-3) versi @onlinepersebaya: