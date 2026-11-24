JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap Championship 2026/2027 tidak sekadar menjadi kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia.

Ia ingin ajang tersebut berkembang menjadi salah satu fondasi pembinaan pemain muda yang nantinya bisa memperkuat Timnas Indonesia, khususnya kelompok usia U-23.

Harapan itu disampaikan Erick usai menyaksikan laga Persikad Depok vs Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026). Dalam pertandingan tersebut, Persikad berhasil mengamankan tiga poin setelah menang tipis dengan skor 1-0.

Bagi Erick, perkembangan kompetisi kasta kedua memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sepak bola nasional. Karena itu, peningkatan kualitas pertandingan, persaingan antarklub, hingga pembinaan pemain harus menjadi perhatian agar Championship semakin kompetitif.

“Saya juga ingin Liga 2 (Pegadaian Championship) ini menjadi liga yang terus kualitasnya meningkat,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Selasa (24/11/2026).

Erick melihat ada perkembangan positif dalam penyelenggaraan Pegadaian Championship musim ini. Salah satu indikatornya adalah persaingan antarklub yang semakin ketat dengan dukungan penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) serta kualitas kepelatihan yang dinilai semakin baik.

Kehadiran VAR menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus membantu perangkat pertandingan dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, kualitas pelatih juga berpengaruh terhadap perkembangan permainan klub-klub yang berkompetisi di kasta kedua.

“Kalau kita lihat tadi dengan adanya VAR, dengan adanya kualitas kepelatihan yang bagus, para klub Liga 2 kalau kita lihat sekarang sangat bersaing, ya. Angkanya (poin) mepet-mepet, tidak kalah sama Liga 1,” papar Erick.

Persaingan yang ketat tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Championship untuk menjalankan fungsi pembinaan. Sebab, kompetisi yang kompetitif dapat memberikan pengalaman bertanding sekaligus mengasah kemampuan para pemain, terutama mereka yang masih berusia muda.

Erick juga menyoroti regulasi kompetisi yang membatasi jumlah pemain asing maksimal tiga orang untuk setiap klub. Kebijakan tersebut dinilai bisa memberikan ruang lebih besar bagi pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menunjukkan kualitasnya.

“Jadi kalau saya lihat banyak sekali pemain-pemain potensi muda yang sekarang di Liga 2 sedang dibina,” tuturnya.

Erick bahkan melihat Championship bisa menjadi salah satu jalur regenerasi pemain Timnas Indonesia U-23. Apalagi, tim kelompok usia tersebut membutuhkan persiapan dan komposisi pemain yang kompetitif untuk menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah SEA Games 2027. Dengan proses pembinaan yang berjalan sejak sekarang, Erick berharap kompetisi kasta kedua dapat ikut berkontribusi dalam menyediakan pemain-pemain potensial untuk memperkuat skuad Garuda Muda.