JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Grup A I.League Cup 2026/2027. Macan Kemayoran mengincar kemenangan dengan skor meyakinkan demi menjaga peluang lolos ke babak 12 besar.

Pertandingan Persija Jakarta vs Sumsel United dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Persija membutuhkan tiga poin setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membuat posisi Macan Kemayoran belum sepenuhnya aman dalam persaingan Grup A.

Apalagi, hanya juara grup yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak 12 besar. Karena itu, kemenangan menjadi target penting bagi tim ibu kota. Selain mengamankan tiga poin, Persija juga membutuhkan tambahan gol untuk memperbaiki produktivitas mereka.

Namun, Persija tidak bisa tampil dengan kekuatan tim pelatih secara lengkap. Pelatih kepala Shin Tae-yong dikabarkan sedang menjalani perawatan di rumah sakit sehingga harus absen mendampingi tim dalam pertandingan ini.

Tugas kepelatihan sementara akan diambil alih asisten pelatih Francis Wewengkang. Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, terlebih Persija juga harus mempertimbangkan kondisi kebugaran pemain.

Sebelumnya, Persija baru saja menjalani pertandingan tandang menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11/2026). Perjalanan dan jadwal yang cukup padat membuat rotasi pemain berpeluang kembali dilakukan.

Sejumlah pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan banyak menit bermain bisa memperoleh kesempatan tampil sejak awal. Meski demikian, Persija tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup baik untuk menghadapi Sumsel United.

Di sisi lain, Sumsel United datang dengan modal yang belum terlalu meyakinkan. Tim berjuluk Laskar Juaro tersebut baru bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan dalam pertandingan terakhir Championship 2026/2027.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Sumsel United menjadi empat pertandingan. Sebelumnya, mereka kalah dari PSIS Semarang dan Semen Padang, serta bermain imbang menghadapi Bekasi City.

Catatan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Muhammad Nasuha. Menghadapi Persija yang memiliki materi pemain lebih kuat, Sumsel United perlu menyiapkan strategi yang tepat agar tidak mudah kehilangan kendali permainan.

Sumsel United diperkirakan akan lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri. Strategi tersebut bisa menjadi pilihan untuk meredam tekanan Persija sekaligus mencari kesempatan melalui serangan balik.

Sementara itu, Persija diprediksi tetap mengandalkan permainan menyerang. Kombinasi pemain di lini tengah dan kecepatan sektor sayap dapat menjadi senjata untuk membongkar pertahanan lawan.

Dari perkiraan susunan pemain, Persija berpeluang menurunkan Aqil Savik di bawah mistar. Lini belakang bisa diisi Fajar Fathur Rahman, Jordi Amat, Dia Syayid, dan Ilham Rio Fahmi.

Sementara itu, Kwon Chang Hoon, Figo Dennis, serta Kyohei Yoshino diprediksi mengisi lini tengah. Untuk sektor depan, Victor Dethan, Eksel Runtukahu, dan Agi Firmansyah berpeluang menjadi pilihan utama.

Melihat kualitas skuad, pengalaman, serta kebutuhan mendapatkan kemenangan, Persija lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Sejumlah prediksi juga menempatkan Macan Kemayoran sebagai favorit. Betimate memperkirakan Persija menang 3-0, sedangkan Vecta Score memprediksi skor 2-0. Sementara OddVora memperkirakan pertandingan berakhir dengan kemenangan Persija 2-1.