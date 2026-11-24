JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menjamu Dewa United pada pertandingan lanjutan Grup C League Cup 2026/2027. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Selasa (24/11/2026) pukul 20.30 WIB.

Bagi Persiraja, pertandingan ini adalah laga perdana mereka di ajang League Cup 2026/2027. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi skuad berjuluk Laskar Rencong karena menghadapi tim papan atas Super League.

Persiraja datang dengan bekal hasil imbang 2-2 kontra PSPS Pekanbaru pada pekan ke-10 Championship 2026/2027. Hasil tersebut tentu bukan modal yang cukup baik untuk menantang Dewa United.

Akan tetapi, Persiraja memiliki keunggulan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Muhammad Ridwan itu tentu akan memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah untuk mengejutkan Dewa United.

Kemenangan menjadi hasil yang wajib didapat Persiraja pada laga perdananya ini. Sebab, tambahan tiga poin akan menjaga asa lolos ke babak 12 besar sekaligus menyamai perolehan poin Dewa United yang sedang menghuni puncak klasemen sementara Grup C.

Sementara itu, pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi Dewa United. Pasalnya, skuad berjuluk Banten Warriors itu menempuh perjalanan panjang menuju Banda Aceh. Kondisi tersebut tentu berdampak pada fisik pemain.

Dewa United datang ke pertandingan ini dengan modal negatif. Skuad asuhan Osmar Loss itu menelan kekalahan 0-1 dari Persita Tangerang pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Meski demikian, Dewa United memiliki catatan positif di League Cup 2026/2027. Mereka sedang memimpin klasemen sementara Grup C dengan koleksi tiga poin setelah menumbangkan Persita Tangerang 3-1 pada laga pertama.

Hasil tersebut membuat peluang Dewa United lolos ke babak 12 besar terbuka cukup lebar. Banten Warriors wajib mencuri kemenangan di kandang Persiraja demi mengunci tiket ke fase berikutnya.

Gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya, menegaskan bahwa seluruh persiapan timnya berjalan sesuai rencana. Para pemain Banten Warriors memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan tren positif di turnamen ini.

“Bagi kami secara tim, persiapan berjalan dengan baik," tegas Kambuaya, dikutip Selasa (24/11).

Ricky mengungkapkan bahwa Dewa United memiliki ambisi besar di ajang League Cup 2026/2027. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu optimistis timnya bisa mencuri poin penuh di kandang Persiraja.

"Pada prinsipnya, kami ingin menorehkan cerita yang indah dan positif dalam perjalanan di turnamen ini. Jadi, tentu saja kami sudah mempersiapkan diri dengan maksimal," ujarnya.

Prediksi Persiraja Banda Aceh Vs Dewa United

Dewa United sangat diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Pasalnya, Banten Warriors memiliki kedalaman skuad dengan dihuni pemain-pemain berkualitas.

Persiraja memiliki peluang besar memberikan ancaman kepada Dewa United. Laskar Rencong juga memiliki catatan kandang yang cukup baik dengan belum terkalahkan di tiga laga kandang terakhirnya musim ini.

Meski diunggulkan, Dewa United tidak boleh lengah. Persiraja kemungkinan akan mengandalkan permainan bertahan dan serangan balik cepat untuk menjebol pertahanan tim tamu.

Dewa United diprediksi akan keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut dengan skor tipis. Kemenangan tersebut sekaligus membawa Banten Warriors mengunci tiket 12 besar League Cup 2026/2027.

Prediksi skor: Persiraja 1-2 Dewa United

Prediksi Susunan Pemain Persiraja Banda Aceh Vs Dewa United

Persiraja Banda Aceh: I Gede Aditya (PG); Daniel Henrique, Muhammad Narendra Tegar Islami, Muharir, Said Kaysa; Azyah Nur Faizin Madilesa, Faris Adit Saputra, Martin Chaves, Rafif Putra; Dwiki Mardiyanto, Ibrahim Faisal.

Pelatih: Muhammad Ridwan.

Dewa United: Muhamad Riyandi (PG); Ady Setiawan, Brian Fatari, Damion Lowe, Edo Febriansah; Ricky Kambuaya, Ivar Jenner; Ripal Wahyudi; Egy Maulana Vikri, Rafael Struick, Denilson.