JawaPos.com — Kiper Persebaya Surabaya, Luthfi Masrohan, siap kembali membuktikan kemampuannya apabila dipercaya tampil menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Kesempatan tersebut terbuka setelah pelatih Bernardo Tavares mengisyaratkan rotasi pemain akibat jadwal pertandingan yang padat.

Luthfi Masrohan menjadi salah satu pemain yang berpeluang mendapatkan kesempatan bermain setelah menjalani debutnya di Super League menghadapi Java United, Sabtu (21/11/2026).

Penjaga gawang berusia 25 tahun itu mengaku bersyukur atas kepercayaan tim pelatih dan bertekad memaksimalkan setiap kesempatan bersama Green Force.

"Ini hasil kerja keras di latihan. Ini debut saya pertama kali hari ini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Coach Tavares sama pelatih kiper. Tentu akan memaksimalkan, maksimal mungkin untuk bisa berkontribusi dengan baik ya," ujar Masrohan kepada JawaPos.com, Sabtu (21/11/2026).

Kesempatan tampil menghadapi Java United menjadi pengalaman penting bagi Luthfi Masrohan dalam persaingan posisi penjaga gawang Persebaya Surabaya. Kini, peluang kembali bermain terbuka ketika Bernardo Tavares mempertimbangkan perubahan komposisi pemain untuk menghadapi PSBS Biak.

Luthfi Masrohan Siap Bersaing, Apa Pesan Bernardo Tavares?

Luthfi Masrohan menegaskan kesiapan menghadapi persaingan di bawah mistar Persebaya Surabaya dengan mengandalkan kerja keras selama latihan.

Baginya, kesempatan bermain bukan sekadar persoalan menjadi pilihan utama, melainkan bagaimana menunjukkan perkembangan setiap hari.

"Intinya dari Coach Tavares selalu bekerja keras, jaga diri, dan selalu berpikiran positif thinking aja," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pegangan Luthfi Masrohan ketika berusaha mendapatkan kepercayaan Bernardo Tavares di tengah persaingan penjaga gawang.

Ia memahami kualitas latihan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pelatih dalam menentukan pemain yang layak diturunkan.

Menariknya, Luthfi Masrohan tidak menganggap Ernando Ari dan Reza Arya sebagai rival yang harus disingkirkan demi mendapatkan posisi utama.

Ia justru melihat kedua penjaga gawang tersebut sebagai rekan satu tim yang sama-sama berjuang memberikan kontribusi terbaik.

"Teman ya di sana ya, bukan saingan (dengan Ernando Ari dan Reza Arya). Cuman harapan ya selalu bekerja keras dalam latihan. Coach Tavares juga kalau latihan bagus pasti dimainkan sama Coach Tavares," jelasnya.

Sikap tersebut memperlihatkan pendekatan positif Luthfi Masrohan dalam menghadapi persaingan internal Persebaya Surabaya sepanjang musim 2026/2027.

Kepercayaan yang diperolehnya saat menghadapi Java United kini menjadi modal untuk kembali menunjukkan kemampuan apabila mendapatkan kesempatan berikutnya.

Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares membuka kesempatan bagi pemain yang selama ini minim menit bermain untuk tampil menghadapi PSBS Biak pada Selasa (24/11/2026).

Keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kebugaran skuad Persebaya Surabaya setelah menjalani pertandingan Super League melawan Java United.

Green Force hanya memiliki waktu pemulihan sekitar dua hari sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif di Stadion Gelora Bung Tomo.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain sebelum menentukan susunan sebelas pertama.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares, Senin (23/11/2026).

Pernyataan tersebut membuka peluang bagi sejumlah pemain pelapis, termasuk Luthfi Masrohan, untuk kembali mendapatkan kesempatan menunjukkan kualitasnya.

Meski demikian, Bernardo Tavares belum memastikan siapa saja yang akan masuk susunan pemain utama menghadapi PSBS Biak.

Pelatih asal Portugal itu juga mempertimbangkan kondisi pemain setelah pertandingan sebelumnya, termasuk kemungkinan kelelahan akibat jadwal padat.

Karena itu, rotasi bukan hanya kesempatan bagi pemain cadangan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan performa tim.

Pemain Persebaya Future Lab Juga Berpeluang Tampil?

Peluang rotasi Persebaya Surabaya tidak terbatas pada pemain senior yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain.

Bernardo Tavares juga membuka kemungkinan memberikan kesempatan kepada talenta Persebaya Future Lab yang berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan kesempatan bermain tetap harus diperoleh melalui kesiapan fisik, kualitas latihan, dan penilaian tim pelatih.

Pemain muda tidak otomatis mendapatkan tempat meskipun Persebaya Surabaya berencana melakukan rotasi dalam pertandingan menghadapi PSBS Biak.

Bagi pemain seperti Luthfi Masrohan, kebijakan tersebut menjadi kesempatan sekaligus tantangan untuk mempertahankan kepercayaan yang sudah diperoleh.

Apalagi, pengalaman debut menghadapi Java United memberikan gambaran mengenai tuntutan pertandingan kompetitif bersama tim utama Green Force.

Empat Laga Tanpa Kemenangan, Persebaya Surabaya Wajib Bangkit

Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak dengan membawa pekerjaan rumah setelah melewati empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United pada Sabtu (21/11/2026) membuat Green Force kembali gagal mengamankan tiga poin.

Kondisi tersebut menjadikan pertandingan I.League Cup sebagai momentum penting untuk memulihkan kepercayaan diri seluruh anggota skuad.

Bernardo Tavares berharap pemain yang mendapatkan kesempatan mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab ketika dipercaya turun ke lapangan.

"Kami harus memiliki sikap yang lebih baik lagi. Para pemain harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di klub ini. Kami harus terus berkembang dan memberikan dukungan penuh satu sama lain di lapangan," katanya.

Meski PSBS Biak berada di posisi terbawah Grup B Divisi Championship dan belum meraih kemenangan, Bernardo Tavares tetap meminta pemainnya waspada.

Ia menilai menghadapi klub sebesar Persebaya Surabaya justru dapat meningkatkan motivasi lawan untuk memberikan perlawanan maksimal.

"Kami juga memahami bahwa menghadapi Persebaya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Mereka pasti akan datang dengan semangat dan sikap yang kuat," tuturnya.

Rotasi pemain pun diharapkan tidak mengurangi daya saing Green Force ketika berusaha mengakhiri tren negatif dalam empat pertandingan terakhir.

Bernardo Tavares tetap menempatkan kemenangan sebagai target utama meskipun memberikan kesempatan kepada pemain yang sebelumnya jarang tampil.

"Karena itu, kami ingin menang pada pertandingan besok," tutup Coach Tavares.

Bagi Luthfi Masrohan, laga menghadapi PSBS Biak berpotensi menjadi kesempatan berikutnya untuk memperlihatkan kualitas di hadapan ribuan Bonek.