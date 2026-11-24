JawaPos.com — Prediksi skor Persiraja Banda Aceh vs Dewa United mengarah pada kemenangan tim tamu 1-2 dalam pertandingan Grup C League Cup Indonesia 2026/2027, Selasa (24/11/2026) pukul 20.30 WIB.

Dewa United lebih diunggulkan berkat tiga kemenangan dari lima pertandingan tandang terakhir, sementara Persiraja Banda Aceh masih kesulitan menjaga konsistensi permainan di kandang sendiri.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Persiraja Banda Aceh yang baru akan memulai perjalanan di fase grup. Sebaliknya, Dewa United datang dengan modal tiga poin setelah mengawali kompetisi melalui kemenangan meyakinkan 3-1.

Perbedaan kondisi kedua kesebelasan membuat duel tersebut menarik untuk dinantikan, terutama karena Persiraja Banda Aceh memiliki keuntungan bermain sebagai tuan rumah.

Namun, catatan pertandingan terakhir memperlihatkan Dewa United mempunyai modal lebih menjanjikan untuk mengamankan kemenangan berikutnya.

Mengapa Persiraja Banda Aceh Masih Kesulitan Menjaga Konsistensi?

Persiraja Banda Aceh menghadapi persoalan konsistensi setelah hanya mengumpulkan satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga 2.

Empat pertandingan lainnya berakhir dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan, sehingga performa Laskar Rencong belum sepenuhnya meyakinkan.

Dalam periode tersebut, Persiraja Banda Aceh menghasilkan lima gol dan kebobolan enam kali.

Statistik ini memperlihatkan kemampuan menyerang mereka masih cukup produktif, tetapi pertahanan belum mampu memberikan perlindungan maksimal sepanjang pertandingan.

Hasil terbaru ketika menjamu PSPS pada 21 November 2026 menjadi gambaran mengenai persoalan tersebut. Persiraja Banda Aceh harus puas bermain imbang 2-2 meskipun mampu mencetak dua gol di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, Persiraja Banda Aceh sempat mendapatkan kemenangan atas PSGC Ciamis yang memberikan harapan kebangkitan.

Sayangnya, momentum positif tersebut tidak berlanjut setelah mereka gagal meraih kemenangan ketika menghadapi Bekasi City dan Sumsel United.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah menjelang pertandingan melawan Dewa United yang memiliki kualitas serangan cukup menjanjikan.

Apabila kembali kehilangan konsentrasi ketika bertahan, Persiraja Banda Aceh berpotensi menghadapi kesulitan menghadapi tekanan tim tamu.

Meski demikian, kemampuan mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhir tetap memberikan alasan bagi tuan rumah untuk percaya diri.

Persiraja Banda Aceh hanya membutuhkan penyelesaian akhir lebih efektif dan koordinasi pertahanan lebih disiplin untuk menjaga peluang mendapatkan poin.

Dewa United Punya Modal Tiga Kemenangan Tandang, Seberapa Besar Peluang Menang?

Dewa United datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan tandang terakhir di Liga 1.

Performa tersebut memberikan keunggulan psikologis bagi tim tamu menjelang pertandingan menghadapi Persiraja Banda Aceh.

Tiga kemenangan itu diperoleh ketika menghadapi PSIM Yogyakarta, Borneo FC, dan Persik Kediri.

Dewa United juga mampu menahan Persib Bandung, sementara satu kekalahan dalam periode tersebut dialami ketika menghadapi Arema FC.

Dari lima pertandingan tersebut, Dewa United berhasil mencetak delapan gol dengan jumlah kebobolan yang juga mencapai delapan.

Produktivitas tersebut menunjukkan kemampuan menyerang cukup baik, meskipun organisasi pertahanan masih menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan lawan.

Catatan tersebut menjadi perhatian karena Persiraja Banda Aceh mempunyai peluang mencetak gol apabila mampu mengeksploitasi kelemahan lini belakang tim tamu.

Namun, Dewa United tetap lebih diunggulkan dari sisi kemampuan mempertahankan hasil positif ketika menjalani pertandingan tandang.

Kepercayaan diri Dewa United semakin meningkat setelah berhasil membuka perjalanan di League Cup Indonesia 2026/2027 dengan kemenangan 3-1.

Hasil tersebut sekaligus membawa mereka memimpin klasemen sementara Grup C dengan koleksi tiga poin.

Keunggulan posisi tersebut memberikan kesempatan kepada Dewa United untuk memperbesar peluang melangkah ke fase berikutnya.

Kemenangan atas Persiraja Banda Aceh akan membuat mereka semakin dekat dengan target melanjutkan perjalanan di kompetisi tersebut.

Perbedaan Liga 1 dan Liga 2 Bisa Menentukan Jalannya Pertandingan?

Perbedaan level kompetisi menjadi salah satu faktor penting dalam membaca kekuatan Persiraja Banda Aceh dan Dewa United.

Persiraja Banda Aceh membangun catatan pertandingan terakhir di Liga 2, sedangkan Dewa United menghadapi persaingan Liga 1.

Kondisi tersebut membuat statistik kedua kesebelasan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung karena kualitas lawan yang dihadapi berbeda.

Meski demikian, konsistensi hasil Dewa United tetap menjadi indikator penting menjelang pertandingan fase grup.

Persiraja Banda Aceh diperkirakan berusaha memanfaatkan momentum awal pertandingan untuk memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Dukungan publik sendiri juga berpotensi meningkatkan motivasi pemain untuk mengimbangi permainan Dewa United.

Sebaliknya, Dewa United mempunyai kesempatan mengendalikan tempo pertandingan apabila mampu mempertahankan efektivitas serangan seperti dalam lima laga tandang terakhir.

Delapan gol yang mereka hasilkan menjadi modal penting untuk menghadapi pertahanan Persiraja Banda Aceh yang masih rentan kebobolan.

Pertandingan berpotensi berlangsung terbuka apabila kedua kesebelasan sama-sama berani mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal.

Situasi tersebut bisa menguntungkan Dewa United, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Persiraja Banda Aceh untuk menciptakan kejutan.

Prediksi Skor Persiraja Banda Aceh vs Dewa United, Siapa Lebih Diunggulkan?

Dewa United menjadi kandidat lebih kuat untuk memenangkan pertandingan berdasarkan tiga kemenangan dalam lima laga tandang terakhir.

Keberhasilan membuka fase grup dengan kemenangan 3-1 semakin mempertegas kesiapan mereka menghadapi tantangan berikutnya.

Persiraja Banda Aceh tetap memiliki peluang memberikan perlawanan karena mampu mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhir.

Peluang tuan rumah mencetak gol tetap terbuka sepanjang pertandingan.