JawaPos.com - Persija akan menghadapi Sumsel United dalam laga pamungkas Grup A League Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Persija datang dengan kondisi yang tidak ideal. Skuad Macan Kemayoran tersebut menjalani perjalanan panjang setelah bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11) lalu.

Perjalanan jauh tersebut tentu berdampak pada kondisi fisik pemain karena hanya memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Bahkan, pelatih Shin Tae-yong sampai jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Juru taktik asal Korea Selatan itu kemungkinan besar absen mendampingi Persija melawan Sumsel United.

Selain itu, Persija harus melakoni laga kandang rasa tandang karena terusir jauh dari Jakarta. Terlebih, Jordi Amat dan kawan-kawan dipastikan tidak didukung langsung oleh The Jakmania karena pertandingan tersebut berstatus tanpa penonton.

Persija sendiri datang ke pertandingan ini dengan hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Meski bukan modal yang cukup bagus, skuad Macan Kemayoran tetap lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Gelandang Persija, Figo Dennis, menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap jelang menghadapi Sumsel United. Kata Figo, Macan Kemayoran akan mengerahkan segalanya guna meraih kemenangan besar demi menjaga asa lolos ke babak 12 besar.

“Persiapan kami tentu dilakukan semaksimal mungkin agar bisa selalu siap. Kami ingin menampilkan permainan terbaik sesuai dengan apa yang sudah dilatih selama ini. Semoga usaha tersebut bisa menghasilkan hasil maksimal dan membawa kami meraih tiga poin,” kata Figo, dikutip Selasa (24/11).

Pertandingan melawan Sumsel United menjadi laga krusial bagi Persija. Macan Kemayoran wajib menang besar demi menjaga peluang lolos ke babak 12 besar League Cup 2026/2027.

Persija saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan di laga perdana Grup A. Karena itu, Macan Kemayoran wajib mengunci kemenangan besar untuk merangsek naik ke puncak, mengingat hanya juara grup yang berhak lolos ke 12 besar.

Di sisi lain, Sumsel United datang dengan modal yang mirip seperti Persija. Tim asuhan Muhammad Nasuha itu bermain imbang 1-1 kontra PSMS Medan pada pekan ke-10 Championship 2026/2027.

Hasil imbang tersebut membuat Sumsel United tidak mencatatkan kemenangan dalam empat laga terakhir. Tim berjuluk Laskar Juaro itu sebelumnya menelan kekalahan dari PSIS Semarang dan Semen Padang, serta imbang melawan Bekasi City.

Bagi Sumsel United, laga melawan Persija menjadi pertandingan pertama mereka di panggung League Cup. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan Nasuha karena langsung menantang Macan Kemayoran di laga pembuka mereka.

Prediksi Persija Vs Sumsel United

Jika melihat kualitas skuad, Persija sangat jauh lebih diunggulkan. Meski Macan Kemayoran akan menurunkan pemain pelapis dalam laga tersebut, kualitas individu skuad Macan Kemayoran bisa dibilang lebih baik dibanding Sumsel United.

Persija diperkirakan akan memegang kemudi permainan sejak menit awal. Macan Kemayoran bakal menampilkan permainan agresif untuk menjebol pertahanan Sumsel United.

Apalagi, pertandingan ini sangat krusial bagi Persija. Macan Kemayoran tidak hanya membutuhkan tiga poin, melainkan kemenangan besar atas Sumsel United demi menjaga asa lolos ke babak 12 besar League Cup.

Kendati demikian, Sumsel United tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski bermain di kasta kedua, Laskar Juaro memiliki peluang besar untuk memberikan ancaman ke Persija.

Sumsel United diperkirakan akan bermain bertahan sembari mengandalkan serangan balik cepat yang berpotensi merepotkan Jordi Amat cs. Meski demikian, Persija diprediksi mengunci kemenangan dalam laga tersebut dengan skor selisih tiga gol.

Prediksi skor: Persija 3-0 Sumsel United

Prediksi Susunan Pemain Persija Vs Sumsel United:

Persija: Aqil Savik (PG); Fajar Fathur Rahman, Jordi Amat, Dia Syayid, Ilham Rio Fahmi; Kwon Chang Hoon, Figo Dennis, Kyohei Yoshino, Victor Dethan; Eksel Runtukahu, Agi Firmansyah, Eksel Runtukahu.

Asisten pelatih: Francis Wawengkang

Sumsel United: Panggih Triatmojo (PG); Arif Satria, Fadly Damara, Ragil Dimas, Razan Syifa Nur Akbar, Wahyu Alman Poru; Hibiki Mochizuki, Chrystna Bhagascara; Ahmad Aidil, Felipe Ryan Alves, Ikechukwu Kenneth Ngwoke.