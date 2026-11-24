JawaPos.com — Prediksi skor Madura United vs Persela Lamongan mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam pertandingan kedua Grup I I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Meski bermain di kasta berbeda, kedua tim memiliki modal positif dan peluang untuk bersaing memperebutkan tiket babak 12 besar.

Madura United berambisi bangkit setelah kalah 0-1 dari Garudayaksa FC pada pertandingan terakhir Super League 2026/2027.

Sementara itu, Persela Lamongan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghajar Deltras Sidoarjo 3-0 dalam lanjutan Championship.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Jose Gomes untuk mengembalikan konsistensi Laskar Sape Kerrab.

Di sisi lain, Bima Sakti berpeluang membawa Persela Lamongan semakin dekat dengan tiket fase gugur apabila mampu mencuri kemenangan di Pamekasan.

Madura United Punya Keunggulan Kualitas, tetapi Persela Lamongan Sedang Percaya Diri

Madura United lebih diunggulkan karena memiliki pengalaman menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, status tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan ketika menghadapi Persela Lamongan yang sedang menunjukkan perkembangan positif.

Dalam lima pertandingan terakhir, Madura United mengumpulkan tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan. Mereka berhasil mengalahkan Persib Bandung 1-0, PSM Makassar 1-0, serta Arema FC dengan skor meyakinkan 3-0.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Madura United menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Sayangnya, momentum positif itu terhenti ketika mereka menyerah 0-1 kepada Garudayaksa FC pada 20 November 2026.

Jose Gomes menyadari pentingnya menjaga fokus pemain di tengah jadwal pertandingan yang padat. Apalagi, Madura United hanya memiliki waktu pemulihan singkat sebelum kembali bertanding dalam kompetisi berbeda.

"Kami langsung fokuskan lawan kami di I.League Cup, menghadapi Persela Lamongan. Jarak waktu pertandingan ini cukup mepet. Jadi persiapan juga singkat," ucap Jose Gomes dikutip dari laman I.League.

Situasi tersebut berpotensi memengaruhi pemilihan pemain maupun intensitas permainan Madura United sepanjang pertandingan.

Kendati demikian, keuntungan bermain di kandang sendiri bisa menjadi faktor pembeda bagi Laskar Sape Kerrab.

Persela Lamongan Bisa Mengancam Lewat Serangan Cepat

Persela Lamongan memiliki modal menjanjikan setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi berbeda.

Pasukan Bima Sakti menundukkan Persijap Jepara 2-0 di I.League Cup sebelum membungkam Deltras Sidoarjo 3-0 pada ajang Championship.

Kemenangan atas Persijap Jepara membawa Persela Lamongan memimpin klasemen sementara Grup I dengan tiga poin.

Tambahan kemenangan atas Madura United akan memastikan Laskar Joko Tingkir melangkah ke babak 12 besar.

Produktivitas Persela Lamongan juga layak mendapatkan perhatian serius dari pertahanan Madura United. Mereka mencetak lima gol tanpa kebobolan dalam dua kemenangan terakhir tersebut.

Kehadiran Dendy Sulistyawan, Risqki Putra Utomo, dan Juninho Cabral berpotensi memberikan ancaman melalui pergerakan di lini depan.

Sementara itu, Hambali Tolib bersama Hendro Siswanto dapat menjadi penghubung permainan sekaligus membantu menjaga keseimbangan lini tengah.

Namun, Persela Lamongan masih memperlihatkan kelemahan ketika menghadapi lawan yang mampu memberikan tekanan intensif. Kekalahan 1-4 dari Kendal Tornado FC pada 8 November menjadi pengingat penting bagi Bima Sakti untuk memperbaiki organisasi pertahanan.

Menghadapi Madura United, Persela Lamongan diperkirakan tidak akan terburu-buru mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Mereka bisa memanfaatkan transisi cepat dan ruang kosong ketika tuan rumah terlalu agresif membangun serangan.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Madura United

Madura United memiliki catatan lebih baik dalam lima pertemuan terakhir menghadapi Persela Lamongan. Laskar Sape Kerrab membukukan dua kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa pernah menelan kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim pada 5 Februari 2022 berakhir dengan skor 1-1. Sebelumnya, mereka juga berbagi angka 2-2 pada Oktober 2021 dan 1-1 pada April 2021.

Madura United pernah mencatat kemenangan besar 5-1 ketika bertandang ke markas Persela Lamongan pada Mei 2019. Mereka juga mengamankan kemenangan kandang 2-1 pada September tahun yang sama.

Catatan historis tersebut memberikan keuntungan psikologis bagi Madura United menjelang pertandingan di Pamekasan.

Namun, perubahan komposisi pemain dan pelatih membuat hasil pertemuan sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan.

Persela Lamongan kini ditangani Bima Sakti yang memiliki kesempatan membuktikan kualitas timnya menghadapi klub Super League.

Pertandingan ini sekaligus menjadi panggung bagi Laskar Joko Tingkir untuk menunjukkan kemampuan bersaing melawan lawan dari kasta lebih tinggi.

Prediksi Skor Madura United vs Persela Lamongan

Madura United diprediksi menguasai permainan melalui skema 4-2-3-1 dengan Dimitar Mitkov sebagai ujung tombak.

Dukungan Juan Santacruz, Aji Kusuma, dan Riski Afrisal diharapkan mampu menciptakan peluang dari berbagai sisi serangan.

Persela Lamongan kemungkinan mengandalkan formasi 4-3-3 untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan balik.

Pergerakan Dendy Sulistyawan serta Juninho Cabral bisa menjadi ancaman ketika Madura United kehilangan penguasaan bola.

Faktor kebugaran berpotensi menentukan jalannya pertandingan karena kedua tim baru bermain pada 20 dan 21 November. Madura United memiliki keuntungan waktu pemulihan sedikit lebih panjang dibandingkan Persela Lamongan.

Meski demikian, Persela Lamongan mempunyai motivasi besar untuk mengamankan tiket babak 12 besar lebih cepat.

Kondisi tersebut berpeluang membuat pertandingan berlangsung terbuka, terutama apabila salah satu tim berhasil mencetak gol pada babak pertama.

Madura United diperkirakan mampu memanfaatkan kualitas individu dan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, Persela Lamongan tetap berpotensi mencetak gol melalui serangan balik atau kesalahan koordinasi pertahanan tuan rumah.

Madura United menang atas Persela Lamongan, dengan keunggulan tipis yang kemungkinan baru ditentukan pada babak kedua.

Hasil tersebut akan menjaga peluang Laskar Sape Kerrab lolos sekaligus membuat persaingan Grup I semakin menarik menjelang pertandingan terakhir.