JawaPos.com — Garudayaksa FC akan menghadapi PSS Sleman pada pertandingan kedua Grup F League Cup 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/11/2026) sore pukul 16.00 WIB.

Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke babak 12 besar.

PSS Sleman datang dengan modal kemenangan telak 6-0 atas PSGC Ciamis pada pertandingan pembuka Grup F, 4 November lalu.

Namun, Garudayaksa FC memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi PSS Sleman untuk membalas dua kekalahan sebelumnya.

Sebaliknya, Garudayaksa FC berambisi melanjutkan tren positif setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Garudayaksa FC Sedang Percaya Diri, PSS Sleman Masih Inkonsisten

Garudayaksa FC memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Madura United 1-0 pada pertandingan terakhir BRI Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang tren positif Spirit of Garuda menjadi tiga kemenangan beruntun.

Hasil impresif itu membawa Garudayaksa FC menempati peringkat ke-10 klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 14 poin.

Performa tersebut memperlihatkan perkembangan positif tim asuhan Milos Joksic dalam menghadapi persaingan kompetisi kasta tertinggi.

Berbeda dengan tuan rumah, PSS Sleman masih menghadapi persoalan konsistensi sepanjang musim ini.

Super Elang Jawa terjebak di zona degradasi BRI Super League setelah melewati enam pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Meski demikian, performa PSS Sleman di League Cup memberikan gambaran berbeda dibandingkan penampilan mereka di liga domestik.

Kemenangan 6-0 atas PSGC Ciamis menjadi bukti kemampuan lini serang mereka ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Enam gol dalam satu pertandingan tentu menjadi modal psikologis penting bagi skuad asuhan Demerson Bruno. Namun, menghadapi Garudayaksa FC yang sedang berada dalam momentum positif jelas menghadirkan tantangan lebih berat.

Rekor Pertemuan Jadi Keunggulan Garudayaksa FC

Garudayaksa FC memiliki catatan superior atas PSS Sleman dalam dua pertemuan terakhir kedua tim.

Spirit of Garuda selalu berhasil menghindari kekalahan, termasuk ketika menghadapi Super Elang Jawa dalam pertandingan penting.

Pertemuan pertama berlangsung pada final Pegadaian Championship 2025/2026 pada Mei lalu. Garudayaksa FC berhasil keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan PSS Sleman melalui adu penalti dengan skor 4-3.

Kedua tim kembali bertemu pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, tepatnya 1 November lalu.

Garudayaksa FC kembali menunjukkan keunggulan dengan menundukkan PSS Sleman 3-1 dalam pertandingan kandang.

Dua hasil tersebut memberikan keuntungan psikologis bagi Garudayaksa FC menjelang pertemuan ketiga musim kompetisi ini.

Mereka sudah memiliki pengalaman menghadapi karakter permainan PSS Sleman sekaligus mengetahui cara memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan.

Namun, PSS Sleman tentu tidak ingin kembali mengulang kesalahan yang sama dalam pertandingan kali ini.

Kesempatan membalas kekalahan sebelumnya bisa menjadi motivasi tambahan untuk tampil lebih disiplin dan agresif sejak menit pertama.

Absennya Lucao Bisa Jadi Masalah bagi Pertahanan PSS Sleman

PSS Sleman menghadapi persoalan serius di sektor pertahanan karena kehilangan bek asing andalannya, Lucao. Pemain tersebut mengalami cedera dan diperkirakan harus menjalani pemulihan selama dua hingga tiga bulan.

Absennya Lucao membuat Demerson Bruno harus menyusun kembali komposisi lini belakang untuk menghadapi serangan Garudayaksa FC.

Fachruddin Aryanto dan Kevin Gomes berpotensi menjadi pilihan utama untuk menjaga keseimbangan pertahanan Super Elang Jawa.

Situasi tersebut semakin menantang karena PSS Sleman hanya dapat mengandalkan dua pemain asing, Stefan Ashkovski dan Gustavo Tocantins.

Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk mengimbangi kualitas pemain tuan rumah.

Gustavo Tocantins berpotensi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Garudayaksa FC melalui pergerakannya di lini depan.

Penyerang asal Brasil itu membutuhkan dukungan Riko Simanjuntak dan Dimas Drajad agar serangan PSS Sleman lebih bervariasi.

Sementara itu, Garudayaksa FC berpeluang memainkan tiga pemain asing sekaligus, yakni Paulo Ricardo, Aleksandar Busnic, dan Jairo Jean. Kehadiran ketiganya memberikan keseimbangan di sektor pertahanan, lini tengah, hingga penyerangan.

Jairo Jean menjadi pemain yang paling patut diwaspadai karena sudah mencetak lima gol untuk Garudayaksa FC. Ketajamannya berpotensi menjadi pembeda, terutama ketika menghadapi lini pertahanan PSS Sleman yang kehilangan salah satu pemain penting.

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman

Pertandingan Garudayaksa FC melawan PSS Sleman diperkirakan berjalan ketat dengan peluang kemenangan relatif berimbang.

Garudayaksa FC memiliki keuntungan dari performa terkini dan rekor pertemuan, sedangkan PSS Sleman membawa modal produktivitas tinggi dari pertandingan pembuka.

Garudayaksa FC kemungkinan mengandalkan kombinasi Aleksandar Busnic dan Septian David Maulana untuk mengendalikan permainan dari lini tengah.

Sementara itu, kecepatan Andik Vermansyah serta ketajaman Jairo Jean dapat menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan.

PSS Sleman diperkirakan memberikan perlawanan melalui serangan balik cepat dengan mengandalkan Riko Simanjuntak dan Gustavo Tocantins.

Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penting apabila Super Elang Jawa ingin mengakhiri dominasi Garudayaksa FC.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis dalam pertandingan ini.

Garudayaksa FC tetap berpeluang unggul lebih dahulu, tetapi motivasi PSS Sleman untuk membalas kekalahan sebelumnya dapat membuat pertandingan berakhir tanpa pemenang.

Prakiraan Susunan Pemain

Garudayaksa FC (4-3-3): Yoewanto Beny; Arif Setiawan, Paulo Ricardo, Hamra Hehanusa, Alfriyanto Nico; Aleksandar Busnic, Theo Numberi, Septian David Maulana; Andik Vermansyah, Arkhan Kaka, Jairo Jean.

Pelatih: Milos Joksic.

PSS Sleman (4-3-3): Ega Rizky; Claudio Mutzi, Fachruddin Aryanto, Kevin Gomes, Stefan Ashkovski; Markus Madjar, Dominikus Dion, Kim Kurniawan; Riko Simanjuntak, Gustavo Tocantins, Dimas Drajad.

Pelatih: Demerson Bruno (caretaker).