JawaPos.com — Prediksi skor Persebaya Surabaya vs PSBS Biak berakhir 3-0 untuk kemenangan Green Force dalam pertandingan kedua Grup G I League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (24/11/2026) sore pukul 16.00 WIB.

Keunggulan kualitas skuad, pengalaman pemain, dan dukungan suporter menjadi modal tuan rumah untuk menjaga peluang lolos ke babak 12 besar.

Persebaya Surabaya membutuhkan kemenangan setelah menelan kekalahan 2-3 dari Kendal Tornado FC pada pertandingan pembuka, 3 November lalu.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Bernardo Tavares belum mengoleksi poin dan harus segera memperbaiki posisi dalam persaingan Grup G.

Sementara itu, PSBS Biak datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah mengalami lima kekalahan beruntun di berbagai pertandingan.

Kekalahan telak 0-6 dari Kendal Tornado menjadi gambaran persoalan pertahanan yang harus segera dibenahi tim asuhan Miskardi.

Mengapa Persebaya Surabaya Lebih Diunggulkan?

Persebaya Surabaya memiliki peluang lebih besar mengamankan tiga poin karena unggul dalam pengalaman, kedalaman skuad, dan kualitas individu pemain.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo juga memberikan keuntungan psikologis bagi Green Force untuk tampil lebih percaya diri.

Meski demikian, performa Persebaya Surabaya dalam lima pertandingan terakhir belum sepenuhnya konsisten dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United menjadi pertandingan terbaru yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas serangan.

Persoalan lain terletak pada organisasi pertahanan yang masih memberikan ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang berbahaya.

Tiga gol yang bersarang ketika menghadapi Kendal Tornado menjadi pekerjaan rumah penting bagi Bernardo Tavares sebelum kembali bertanding di League Cup.

Namun, kualitas pemain yang dimiliki Green Force memberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan tersebut sekaligus mengendalikan permainan.

Menghadapi PSBS Biak yang sedang kesulitan menemukan konsistensi, tuan rumah berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Rotasi Pemain Jadi Kunci Strategi Bernardo Tavares

Bernardo Tavares berpeluang melakukan rotasi besar ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak karena waktu pemulihan antarlaga relatif terbatas.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang mendapatkan menit bermain.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Keputusan tersebut membuka peluang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memberikan waktu istirahat kepada sejumlah pemain asing.

Strategi rotasi juga dapat membantu menjaga kebugaran skuad Persebaya Surabaya di tengah jadwal kompetisi yang cukup padat.

Kesempatan serupa terbuka bagi pemain Persebaya Future Lab yang selama ini berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE.

Namun, Tavares tetap mempertimbangkan kesiapan fisik, performa latihan, dan rekomendasi tim medis sebelum menentukan susunan pemain.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Rotasi memang berpotensi memengaruhi kekompakan permainan, terutama jika banyak pemain belum terbiasa tampil bersama dalam pertandingan kompetitif.

Kendati demikian, menghadapi PSBS Biak bisa menjadi kesempatan bagi pelapis Green Force untuk membuktikan kualitas mereka.

Bisakah PSBS Biak Memberikan Kejutan di Gelora Bung Tomo?

PSBS Biak tetap berpeluang memberikan perlawanan meskipun datang dengan tren lima kekalahan beruntun dan persoalan serius di lini pertahanan.

Tim asuhan Miskardi dapat memanfaatkan perubahan komposisi pemain Persebaya Surabaya untuk mencari celah melalui serangan balik.

Badai Pasifik kini mengandalkan mayoritas pemain muda setelah mengalami perubahan komposisi skuad dibandingkan musim sebelumnya ketika masih berlaga di kasta tertinggi.

Kehadiran Patrias Rumere sebagai salah satu pemain senior menjadi unsur pengalaman penting bagi tim tamu.

Kekalahan 0-6 dari Kendal Tornado memperlihatkan besarnya tantangan PSBS Biak ketika menghadapi lawan yang mampu menekan secara konsisten.

Mereka membutuhkan organisasi pertahanan lebih disiplin apabila ingin menghindari kekalahan besar lainnya. Bernardo Tavares sendiri tidak ingin anak asuhnya memandang sebelah mata kekuatan PSBS Biak meskipun lawan sedang berada dalam situasi sulit.

Menurutnya, menghadapi klub sebesar Persebaya Surabaya justru dapat meningkatkan motivasi pemain lawan untuk tampil maksimal. "Kami juga memahami bahwa menghadapi Persebaya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Mereka pasti akan datang dengan semangat dan sikap yang kuat," tuturnya.

Karena itu, Persebaya Surabaya perlu menjaga keseimbangan permainan dan menghindari kesalahan sendiri ketika membangun serangan dari lini belakang.

Disiplin bertahan tetap penting meskipun Green Force diperkirakan lebih banyak menguasai bola sepanjang pertandingan.

Prediksi Skor Persebaya vs PSBS Biak, Siapa Bakal Menang?

Persebaya Surabaya diprediksi mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3-0 berkat keunggulan kualitas pemain dan keuntungan bermain di kandang.

Green Force berpeluang menciptakan banyak peluang apabila mampu menguasai lini tengah serta memaksimalkan kelemahan pertahanan lawan.

Gol pembuka akan menjadi faktor penting karena dapat membuat permainan Persebaya Surabaya semakin lepas dan memaksa PSBS Biak bermain lebih terbuka.

Situasi tersebut berpotensi menciptakan ruang tambahan bagi para penyerang tuan rumah untuk menambah keunggulan.

Meski berpeluang melakukan rotasi, Bernardo Tavares tetap mempunyai alasan kuat untuk mengejar kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 12 besar.

Tiga poin juga penting untuk memulihkan kepercayaan diri Green Force setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Persaingan Grup G belum sepenuhnya berada dalam kendali Persebaya Surabaya karena hasil pertandingan PSBS Biak melawan Kendal Tornado turut menentukan klasemen akhir.

Namun, kemenangan meyakinkan di Gelora Bung Tomo setidaknya akan menjaga harapan Green Force tetap hidup menjelang penentuan nasib grup.