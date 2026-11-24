JawaPos.com — Prediksi skor Persija Jakarta vs Sumsel United berakhir 2-0 untuk kemenangan Macan Kemayoran pada pertandingan kedua Grup A League Cup 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Keunggulan kualitas pemain dan pengalaman menghadapi lawan kuat menjadi modal Persija Jakarta untuk mengamankan tiga poin penting.

Meski lebih diunggulkan, Persija Jakarta tidak bisa menganggap remeh Sumsel United yang berambisi mencuri poin. Jadwal padat sepanjang November dan waktu pemulihan terbatas berpotensi memengaruhi penampilan anak asuh Shin Tae-yong.

Mengapa Persija Jakarta Lebih Diunggulkan?

Persija Jakarta memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan berkat kualitas skuad dan catatan performa yang relatif lebih baik.

Macan Kemayoran mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Salah satu modal penting adalah kemenangan 1-0 atas Persebaya Surabaya pada 7 November 2026.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Persija Jakarta mengamankan kemenangan dalam pertandingan ketat menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif.

Namun, hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada 21 November menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Persija Jakarta harus meningkatkan efektivitas serangan agar tidak kembali kehilangan kesempatan meraih kemenangan.

Pada pertandingan pembuka Grup A League Cup 2026/2027, Persija Jakarta juga hanya bermain imbang 1-1 menghadapi PSMS Medan.

Tambahan satu poin membuat kemenangan atas Sumsel United menjadi kebutuhan penting untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya.

Persoalan utama Persija Jakarta terletak pada kebugaran pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan jeda singkat.

Shin Tae-yong diperkirakan mempertimbangkan rotasi untuk menjaga intensitas permainan sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain pelapis.

Rotasi tersebut dapat menjadi keuntungan apabila para pemain pengganti mampu menunjukkan kualitasnya.

Sebaliknya, perubahan komposisi terlalu besar berisiko mengganggu koordinasi antarlini, terutama dalam membangun serangan dan menjaga organisasi pertahanan.

Bisakah Sumsel United Memberikan Kejutan?

Sumsel United datang dengan ambisi memperbaiki performa setelah hanya mengumpulkan satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Dua hasil imbang dan dua kekalahan lainnya memperlihatkan tim tersebut masih kesulitan mempertahankan konsistensi.

Kekalahan 1-4 dari PSIS Semarang pada 7 November menjadi catatan penting bagi lini pertahanan Sumsel United.

Mereka juga sebelumnya kalah 0-1 dari Semen Padang, sehingga kemampuan mengantisipasi tekanan lawan perlu mendapat perhatian khusus.

Meski demikian, hasil imbang 1-1 menghadapi PSMS Medan pada 20 November dapat menjadi bekal kepercayaan diri.

Sumsel United memiliki kesempatan memanfaatkan kondisi Persija Jakarta yang baru menjalani pertandingan berat melawan PSM Makassar.

Menghadapi tim dengan kualitas individu lebih baik, Sumsel United kemungkinan memilih pendekatan yang lebih berhati-hati.

Pertahanan rapat, disiplin menjaga ruang, dan serangan balik cepat bisa menjadi strategi untuk mengimbangi permainan Macan Kemayoran.

Sumsel United juga perlu memanfaatkan setiap peluang dari situasi bola mati.

Ketika menghadapi lawan yang diperkirakan lebih dominan menguasai permainan, efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting untuk membuka peluang mencetak gol.

Apa Faktor Penentu Pertandingan Persija Jakarta vs Sumsel United?

Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil pertandingan Persija Jakarta melawan Sumsel United.

Tim yang mampu mengontrol tempo permainan akan memiliki kesempatan lebih besar menciptakan peluang sekaligus membatasi ancaman lawan.

Persija Jakarta diprediksi mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk mencari gol pembuka.

Keunggulan lebih cepat akan membantu Macan Kemayoran mengendalikan pertandingan tanpa harus terus meningkatkan intensitas permainan sepanjang 90 menit.

Namun, perubahan lokasi pertandingan juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persija Jakarta. Pertandingan yang semula direncanakan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, dipindahkan ke Stadion Sultan Agung, Bantul.

Situasi tersebut membuat Persija Jakarta tidak mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri seperti biasanya.

Adaptasi terhadap kondisi lapangan dan atmosfer pertandingan menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi Sumsel United.

Bagi Sumsel United, kemampuan bertahan pada 20 hingga 30 menit pertama dapat menentukan arah pertandingan.

Semakin lama mereka mampu menjaga skor tetap imbang, semakin besar peluang untuk memberikan tekanan psikologis kepada pemain Persija Jakarta.

Sebaliknya, Persija Jakarta perlu menghindari kesalahan sendiri ketika menghadapi serangan balik.

Kehilangan konsentrasi saat terlalu banyak pemain membantu serangan bisa membuka ruang bagi Sumsel United untuk menciptakan kejutan.

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Sumsel United

Melihat kualitas skuad, pengalaman bertanding, dan performa terkini, Persija Jakarta tetap menjadi favorit untuk mengamankan kemenangan.

Macan Kemayoran memiliki modal lebih baik meskipun belum menunjukkan konsistensi maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sumsel United diperkirakan mampu memberikan perlawanan, terutama apabila Persija Jakarta melakukan rotasi besar.

Namun, catatan kebobolan empat gol saat menghadapi PSIS Semarang menunjukkan pertahanan mereka masih berpotensi kesulitan menghadapi tekanan intensif.

Persija Jakarta diprediksi tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan jumlah peluang sepanjang pertandingan.

Keunggulan kualitas individu diharapkan mampu menghasilkan gol meskipun Sumsel United mencoba bermain disiplin dengan pertahanan berlapis.

Gol pertama kemungkinan menjadi titik balik yang menentukan jalannya pertandingan.

Apabila Persija Jakarta mampu unggul sebelum turun minum, Sumsel United akan menghadapi tantangan lebih berat karena harus keluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan.

Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang tambahan bagi Persija Jakarta untuk mencetak gol kedua.

Dengan pengelolaan tempo yang tepat, Shin Tae-yong memiliki peluang membawa timnya meraih kemenangan tanpa harus memaksakan permainan berintensitas tinggi.

Kemenangan ini diperkirakan menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran untuk memperbaiki posisi di Grup A League Cup 2026/2027 sekaligus menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.