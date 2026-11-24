JawaPos.com - Arema FC kembali membuka kesempatan bagi pesepak bola muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Melalui Arema FC Academy, klub berjuluk Singo Edan tersebut akan menggelar Arema FC Singo Edan EPA Scouting Fest 2026 Road to Spain.

Kegiatan pencarian bakat ini dijadwalkan berlangsung pada 2-4 Desember 2026 di Malang. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi pemain muda, khususnya yang berasal dari Malang Raya, untuk mendapatkan peluang menembus level sepak bola internasional.

Arema FC Academy menggelar kegiatan ini melalui kolaborasi bersama ILeague dan EPA Future Stars. Tidak sekadar menjadi turnamen kelompok usia, EPA Scouting Fest 2026 juga disiapkan sebagai jalur seleksi untuk mencari pemain-pemain muda potensial yang berpeluang diproyeksikan menuju Spanyol.

Head of Arema FC Academy, Riyan Meidi Wijaya, mengingatkan para pemain maupun orang tua agar tidak menunda pendaftaran. Pasalnya, waktu yang tersedia semakin terbatas. Pendaftaran disebut akan ditutup dalam waktu kurang dari 10 hari.

"Waktunya tinggal kurang 10 hari ke depan. Jadi untuk adik-adik yang lahir 2012-2013 dan punya mimpi bermain di Eropa, segeralah daftar. Jangan sampai kehabisan kuota," ujar Riyan.

Pemain yang bisa mengikuti kegiatan ini adalah mereka yang lahir pada 2012 dan 2013. Dengan demikian, kesempatan tersebut terbuka bagi pesepak bola usia muda yang ingin mendapatkan pengalaman sekaligus menunjukkan kemampuan di hadapan tim pencari bakat.

Riyan menjelaskan bahwa pihak akademi tidak hanya mencari pemain dengan kemampuan teknik yang bagus. Mentalitas dan karakter juga menjadi aspek penting dalam proses pencarian talenta.

Menurutnya, pemain yang ingin mendapatkan kesempatan menuju Spanyol harus memiliki persiapan yang baik. Kemampuan mengolah bola saja tidak cukup jika tidak diimbangi sikap dan mental yang mendukung perkembangan sebagai pesepak bola.

"Kami mencari pemain yang tidak hanya punya skill, tapi juga mental dan karakter Singo Edan. Ini jalan menuju Spanyol, jadi persiapkan diri sebaik mungkin," tambahnya.

Pendaftaran Dibuka untuk 200 Peserta

Berdasarkan informasi resmi Arema FC, kuota peserta EPA Scouting Fest 2026 dibatasi hanya untuk 200 pemain. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp150.000 untuk setiap peserta.

Bagi pemain yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster resmi kegiatan. Informasi tersebut juga tersedia melalui akun Instagram @aremafcofficial dan @aremafootballacademy_official.

Orang tua maupun pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) yang memiliki pemain kelahiran 2012-2013 bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftarkan anak didiknya.

Dengan waktu pendaftaran yang semakin dekat dan kuota terbatas, calon peserta diharapkan segera melengkapi proses registrasi.