JawaPos.com — Bek Persebaya Surabaya, Koko Ari Araya, siap menjadi mentor bagi pemain muda Green Force yang berpeluang tampil menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Pemain berusia 26 tahun itu ingin membantu para juniornya tampil percaya diri, menjalankan instruksi pelatih, dan memanfaatkan kesempatan bermain di level senior.

Pertandingan melawan PSBS Biak menjadi momentum penting bagi pemain muda Persebaya Surabaya untuk menunjukkan kemampuan mereka di tengah persaingan skuad utama.

Apalagi, jadwal pertandingan yang cukup padat membuka peluang bagi pelatih Bernardo Tavares untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini minim menit bermain.

Koko Ari memahami kesempatan tersebut tidak selalu mudah dijalani, terutama bagi pemain yang belum terbiasa menghadapi tekanan pertandingan bersama tim senior.

Karena itu, kehadiran pemain berpengalaman di lapangan diharapkan mampu membantu para juniornya bermain lebih tenang dan berani mengambil keputusan.

Koko Ari Siap Bimbing Pemain Muda Persebaya Surabaya

Koko Ari Araya menegaskan kesiapannya memberikan arahan dan motivasi kepada pemain muda Persebaya Surabaya ketika menghadapi PSBS Biak.

Baginya, tanggung jawab pemain senior bukan hanya menjalankan tugas sesuai posisi, melainkan juga membantu rekan-rekan yang membutuhkan pendampingan selama pertandingan.

"Sebagai pemain senior, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda agar bisa tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaiknya," kata Koko, Senin (23/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kepedulian Koko terhadap proses perkembangan pemain muda yang sedang berusaha mendapatkan tempat di skuad utama.

Bek berusia 26 tahun itu menyadari dukungan dari pemain senior dapat menjadi bekal penting bagi juniornya untuk menghadapi situasi pertandingan yang penuh tekanan.

Pengalaman bermain bersama tim utama menjadi modal Koko untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi pemain muda ketika mendapatkan kesempatan tampil.

Komunikasi antarpemain pun menjadi salah satu aspek penting agar setiap individu mampu menjalankan tugas tanpa kehilangan kepercayaan diri.

Bagi Koko, keberanian menunjukkan kemampuan merupakan hal yang perlu dimiliki pemain muda ketika mendapat kepercayaan dari tim pelatih.

Kesempatan bermain tidak cukup hanya dinikmati, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk memperlihatkan kesiapan bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman.

Baca Juga:Koko Ari Siap Bimbing Pemain Muda Persebaya saat Hadapi PSBS Biak

Kesempatan Emas bagi Pemain yang Minim Menit Bermain

Pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSBS Biak juga membuka peluang bagi pemain yang belum banyak memperoleh menit bermain sepanjang musim ini.

Koko Ari memberikan dukungan penuh kepada mereka agar mampu menjadikan pertandingan tersebut sebagai bagian penting dalam proses pengembangan kemampuan.

"Ini menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk terus berkembang, menambah pengalaman, serta mempersiapkan diri agar bisa lebih baik ke depannya," jelasnya.

Kesempatan bermain di level senior memiliki arti penting karena pemain muda dapat merasakan langsung tuntutan pertandingan kompetitif.

Mereka bukan hanya dituntut menunjukkan kemampuan individu, tetapi juga memahami kerja sama tim, kedisiplinan posisi, dan tanggung jawab dalam menjalankan strategi.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain yang sebelumnya belum memperoleh banyak kesempatan tampil bersama skuad utama.

Mereka harus mampu beradaptasi dengan tempo permainan sekaligus menjaga konsentrasi ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Dukungan pemain senior seperti Koko diharapkan membantu proses adaptasi tersebut berjalan lebih baik selama pertandingan berlangsung.

Dengan komunikasi yang terjaga, pemain muda memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami situasi permainan dan mengambil keputusan secara tepat.

Namun, peluang bermain juga membawa tanggung jawab karena setiap pemain harus membuktikan kemampuannya ketika mendapatkan kepercayaan.

Penampilan melawan PSBS Biak dapat menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan pada pertandingan berikutnya.

Jadwal Padat Jadi Tantangan Persiapan Green Force

Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak dengan waktu pemulihan yang terbatas setelah menjalani pertandingan melawan Java United pada Sabtu (21/11/2026).

Jarak pertandingan yang hanya tiga hari secara kalender membuat para pemain harus memaksimalkan proses pemulihan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan kebugaran skuad Green Force di tengah jadwal kompetisi.

Peluang rotasi pun semakin terbuka, terutama untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang membutuhkan tambahan menit bermain.

Meski waktu persiapan relatif singkat, Koko memastikan seluruh pemain telah mengalihkan perhatian kepada pertandingan menghadapi PSBS Biak.

Ia menegaskan kesiapan tim untuk menjalankan tugas masing-masing dan berusaha memberikan penampilan maksimal di hadapan pendukung sendiri.

"Sebagai pemain, tentu kami sangat siap menghadapi pertandingan besok," tandasnya.

Kesiapan tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga kualitas permainan meskipun berpotensi melakukan perubahan komposisi pemain.

Siapa pun yang mendapatkan kesempatan tampil diharapkan mampu memahami tanggung jawabnya dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan tim.

Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo juga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk memperlihatkan kemampuan mereka dalam lingkungan pertandingan tim utama.

Pengalaman tersebut dapat membantu membangun mental bertanding sekaligus memperkuat pemahaman mengenai tuntutan permainan di level senior.

Koko Ari Tegaskan Target Hasil Maksimal Melawan PSBS Biak

Koko Ari menegaskan Persebaya Surabaya tetap membidik hasil maksimal ketika menjamu PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup.

Kesempatan bagi pemain muda maupun mereka yang minim menit bermain tidak mengurangi komitmen seluruh anggota skuad untuk memperjuangkan hasil terbaik.

Bek Green Force tersebut menilai persiapan yang telah dilakukan harus mampu diterjemahkan menjadi penampilan yang sesuai dengan instruksi pelatih.

Kedisiplinan menjalankan strategi dan kerja sama antarpemain menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi pertandingan tersebut.

"Kami sudah menjalani persiapan dengan baik dan akan berusaha menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh pelatih. Kami ingin memberikan penampilan terbaik dan membantu tim meraih hasil maksimal," pungkas Koko.

Pernyataan Koko sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara memberikan pengalaman kepada pemain muda dan menjaga ambisi kompetitif tim.

Para pemain yang mendapat kesempatan tampil tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu Persebaya Surabaya mencapai target pertandingan.

Bagi pemain muda, laga menghadapi PSBS Biak bukan sekadar kesempatan menambah pengalaman bersama tim senior, melainkan juga momentum membangun kepercayaan diri.

Dukungan Koko Ari dan pemain berpengalaman lainnya diharapkan menjadi dorongan agar mereka mampu tampil lepas tanpa mengabaikan tanggung jawab taktis.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Green Force memanfaatkan pertandingan tersebut untuk memperlihatkan kesiapan seluruh anggota skuad.