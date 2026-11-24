JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyiapkan opsi rotasi pemain saat menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Jadwal pertandingan yang padat membuka kesempatan bagi pemain minim menit bermain hingga talenta muda Elite Pro Academy (EPA) ONE untuk membuktikan kemampuan mereka bersama tim senior.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya Tavares menjaga kebugaran skuad Persebaya Surabaya setelah menjalani pertandingan Super League melawan Java United, Sabtu (21/11/2026).

Dengan waktu pemulihan sekitar dua hari, pelatih asal Portugal itu harus menentukan komposisi terbaik tanpa mengabaikan kondisi fisik pemain.

Rotasi menjadi pilihan realistis mengingat sejumlah pemain baru saja menghabiskan energi dalam pertandingan kompetitif sebelumnya.

Namun, Tavares juga melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pemain yang selama ini belum memperoleh banyak kesempatan tampil.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares, Senin (23/11/2026).

Pernyataan tersebut memberikan sinyal adanya perubahan komposisi pemain Persebaya Surabaya ketika menghadapi PSBS Biak.

Meski demikian, Tavares belum memastikan siapa saja yang akan mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama.

Pemain EPA Persebaya Surabaya Berpeluang Tampil Melawan PSBS Biak

Pemain muda Persebaya Future Lab yang berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE berpeluang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior.

Bernardo Tavares membuka pintu bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dalam pertandingan resmi menghadapi PSBS Biak.

Kesempatan tersebut tentu menjadi momentum penting bagi para pemain muda yang sedang berusaha menembus skuad utama Green Force.

Baca Juga:Koko Ari Siap Bimbing Pemain Muda Persebaya saat Hadapi PSBS Biak

Mereka memiliki peluang merasakan atmosfer pertandingan senior sekaligus memperlihatkan perkembangan kemampuan setelah menjalani pembinaan di level kelompok usia.

Namun, kesempatan bermain tidak diberikan secara otomatis hanya karena adanya rencana rotasi skuad.

Tavares tetap mempertimbangkan kualitas latihan, kesiapan fisik, serta rekomendasi tim medis sebelum menentukan pemain yang akan diturunkan.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Pertimbangan tersebut menunjukkan keinginan Tavares menjaga keseimbangan antara kebutuhan regenerasi dan tuntutan hasil pertandingan.

Pemain muda tetap harus memenuhi standar kesiapan untuk bersaing dengan anggota skuad senior Persebaya Surabaya.

Jadwal Padat Jadi Alasan Bernardo Tavares Pertimbangkan Rotasi

Rotasi skuad Persebaya Surabaya tidak terlepas dari pendeknya waktu pemulihan setelah pertandingan melawan Java United.

Green Force hanya memiliki jeda sekitar dua hari sebelum kembali menghadapi PSBS Biak dalam pertandingan I.League Cup.

Situasi tersebut membuat pengelolaan kebugaran menjadi perhatian penting bagi tim pelatih menjelang pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Memaksakan pemain yang belum pulih sepenuhnya berpotensi mengganggu keseimbangan performa tim dalam menjalani jadwal kompetisi.

Karena itu, pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan tampil memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar.

Mereka diharapkan mampu memberikan energi baru sekaligus menjaga intensitas permainan Persebaya Surabaya sepanjang pertandingan.

Tavares juga harus mempertimbangkan kondisi pemain yang tampil dalam pertandingan terakhir sebelum mengambil keputusan mengenai susunan tim.

Evaluasi bersama tim medis menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi layak bertanding.

Bagi pemain pelapis, pertandingan menghadapi PSBS Biak bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan persaingan internal skuad.

Penampilan meyakinkan berpotensi memperbesar peluang mereka memperoleh menit bermain dalam pertandingan berikutnya.

PSBS Biak Berada di Dasar Klasemen, Mengapa Tavares Tetap Waspada?

Bernardo Tavares tetap meminta Persebaya Surabaya menghormati kekuatan PSBS Biak meskipun calon lawannya sedang menghadapi situasi sulit.

PSBS Biak tercatat berada di posisi terbawah Grup B Divisi Championship dan belum mampu meraih kemenangan.

Catatan tersebut tidak membuat pelatih asal Portugal itu memandang pertandingan sebagai tantangan yang mudah.

Sebaliknya, Tavares menilai PSBS Biak berpotensi menunjukkan motivasi lebih besar ketika menghadapi klub dengan dukungan suporter seperti Persebaya Surabaya.

"Kami juga memahami bahwa menghadapi Persebaya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Mereka pasti akan datang dengan semangat dan sikap yang kuat," tuturnya.

Peringatan tersebut menjadi penting mengingat Persebaya Surabaya juga belum menunjukkan konsistensi hasil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Green Force membutuhkan penampilan yang lebih solid agar tidak kembali kehilangan momentum saat menghadapi lawan yang sedang berusaha bangkit.

Tavares berharap siapa pun yang dipercaya bermain mampu menunjukkan keseriusan sejak pertandingan dimulai.

Perubahan susunan pemain tidak boleh mengurangi konsentrasi, kerja sama, maupun tanggung jawab dalam menjalankan strategi tim.

Empat Laga Tanpa Kemenangan, Persebaya Surabaya Dituntut Bangkit

Persebaya Surabaya memasuki pertandingan melawan PSBS Biak dengan tekanan setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan beruntun.

Hasil imbang 1-1 menghadapi Java United pada Sabtu (21/11/2026) memperpanjang periode sulit yang sedang dialami Green Force.

Kondisi tersebut membuat pertandingan I.League Cup memiliki arti lebih besar daripada sekadar memberikan kesempatan kepada pemain pelapis.

Kemenangan dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki atmosfer tim menjelang pertandingan berikutnya.

Tavares menekankan pentingnya perubahan sikap dan komitmen seluruh pemain dalam menghadapi situasi tersebut.

Setiap individu dituntut menunjukkan kelayakan membela Persebaya Surabaya melalui kerja keras dan tanggung jawab ketika mendapatkan kesempatan bermain.

"Kami harus memiliki sikap yang lebih baik lagi. Para pemain harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di klub ini. Kami harus terus berkembang dan memberikan dukungan penuh satu sama lain di lapangan," katanya.

Pesan tersebut berlaku bagi pemain inti, pelapis, maupun talenta muda yang berpeluang mendapatkan kesempatan tampil.

Tavares menginginkan seluruh anggota skuad memiliki semangat yang sama untuk membawa Persebaya Surabaya kembali meraih hasil positif.

Pertandingan menghadapi PSBS Biak pun menjadi ujian terhadap kedalaman skuad sekaligus efektivitas kebijakan rotasi yang disiapkan tim pelatih.

Di tengah jadwal padat dan tuntutan memperbaiki performa, Green Force harus membuktikan kualitas kolektifnya.