JawaPos.com - Persikad Depok berhasil meraih tiga poin setelah mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi dengan skor 1-0 dalam lanjutan pekan ke-10 Grup A Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11) malam.

Gol semata wayang yang memastikan kemenangan Persikad dicetak Nico Sitepu pada masa injury time babak pertama.

Kekalahan ini tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi Adhyaksa FC Bekasi.

Terlebih, mereka sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol, terutama pada babak pertama. Namun, peluang-peluang tersebut belum mampu dimanfaatkan menjadi gol.

Caretaker Adhyaksa FC Bekasi Amirul Mukminin tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya meski harus pulang tanpa membawa poin.

Baca Juga:Sasana Jaguar Muaythai Kendal Juara Umum Kendal Street Fight 2026

Menurut dia, seluruh pemain sudah berusaha memberikan penampilan terbaik sepanjang pertandingan.

Amirul juga menilai timnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Sayangnya, penyelesaian akhir masih menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.

"Pertama, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga menit akhir hari ini. Mereka sudah menampilkan permainan yang maksimal," papar Amirul.

"Tadi juga terdapat banyak peluang bagi kami, terutama di babak pertama, tetapi memang belum membuahkan gol," ujar Amirul dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia juga mengucapkan selamat kepada Persikad Depok atas kemenangan yang diraih dalam pertandingan tersebut.

Hasil ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Adhyaksa FC Bekasi.

Sebab, tim berjuluk The Guardians tersebut sebelumnya telah memanfaatkan jeda kompetisi selama kurang lebih dua pekan untuk evaluasi dan persiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Amirul mengungkapkan, timnya sudah membenahi sejumlah kekurangan yang ditemukan pada putaran pertama. Namun, hasil di lapangan belum sesuai dengan harapan.

"Tentunya kami sudah melakukan evaluasi terhadap kekurangan kami di putaran pertama. Kemarin ada jeda sekitar dua minggu yang kami manfaatkan untuk mempersiapkan semuanya dan mengevaluasi aspek yang perlu ditingkatkan. Namun, dalam sepak bola yang dilihat adalah hasil akhir," jelas Amirul.

Sementara itu, pemain Adhyaksa FC Bekasi Ammar Fadzillah mengakui timnya kehilangan ketenangan ketika berusaha mengejar ketertinggalan pada menit-menit akhir.

Menurut Ammar, permainan tim sebenarnya sudah berjalan cukup baik.

Namun, terburu-buru dalam mengambil keputusan serta lambatnya transisi membuat mereka kesulitan mengembangkan serangan.

Baca Juga:PSSI Ingin Pemain Liga 2 Bersaing Masuk Timnas SEA Games

"Saya mewakili teman-teman pemain, pada pertandingan malam hari ini sebenarnya kami sudah bermain dengan sangat baik. Namun, di menit-menit akhir kami terlalu terburu-buru dan kurang tenang. Selain itu, transisi kami juga agak lambat dan kurang fokus," ungkap Ammar Fadzillah.