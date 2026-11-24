JawaPos.com - Sumsel United berhasil mematahkan rekor sempurna PSMS Medan saat bermain di kandang sendiri dalam kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Juaro membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat (20/11).

Hasil tersebut tidak lepas dari penampilan apik dua penjaga gawang Sumsel United Panggih Triatmojo dan I Komang Aryantara.

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Keduanya tampil solid dengan menggagalkan sejumlah peluang berbahaya yang diciptakan tuan rumah sepanjang pertandingan.

Panggih menjadi pilihan utama sejak menit awal. Namun, dia harus mengakhiri pertandingan lebih cepat setelah cedera akibat berbenturan dengan pemain PSMS.

Posisinya kemudian digantikan I Komang Aryantara. Meski harus masuk dalam situasi pertandingan yang penuh tekanan, Komang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Penjaga gawang tersebut bahkan sukses menggagalkan dua peluang emas Ayam Kinantan.

Salah satu penyelamatan penting terjadi ketika dia mampu mematahkan kesempatan Phillerson yang sudah berhadapan satu lawan satu di depan gawang.

Penampilan kedua kiper tersebut mendapat apresiasi dari pelatih penjaga gawang Sumsel United Tema Mursadat.

Dia mengaku sejak awal sudah memberikan motivasi kepada seluruh anak asuhnya agar tetap fokus dan tidak gugup ketika menghadapi tekanan pertandingan.

"Alhamdulillah penampilan mereka mampu membantu tim secara keseluruhan. Sejak awal saya pun sudah percaya dengan kemampuan mereka dan saat latihan semuanya juga bekerja keras," ungkap Tema.

Tema juga menceritakan bagaimana dirinya memberikan arahan kepada Komang sebelum masuk menggantikan Panggih.

Mengingat pertandingan tersebut menjadi penampilan perdananya musim ini, Komang diminta untuk tetap tenang dan percaya diri.

"Saya katakan kepada Komang untuk tetap tenang, percaya diri dan fokus dengan arahan dari pelatih. Namun tekanan pertandingan memang sangat tinggi, apalagi tuan rumah terus menekan. Saat berhasil melakukan save, itu menunjukkan bahwa dia juga punya kualitas," jelas Tema.

Tema berharap persaingan di antara para penjaga gawang Sumsel United bisa terus berjalan secara sehat.

Menurut dia, hal tersebut penting untuk menjaga kualitas dan kesiapan seluruh kiper ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Di sisi lain, kondisi Panggih Triatmojo juga menjadi perhatian tim medis Sumsel United.

Dokter tim, Fadhil Farreyra, menjelaskan bahwa penjaga gawang asal Lubuk Linggau tersebut mengalami cedera kepala ringan akibat benturan dengan pemain PSMS.

Tim medis langsung melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk CT Scan kepala, setelah pertandingan berakhir.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan perdarahan maupun patah tulang pada bagian kepala.

"Sejauh ini progresnya membaik dan tadi juga sudah bisa ikut latihan di Yogyakarta. Namun keputusan apakah akan dimainkan kita akan lihat lagi nantinya," ucap Fadhil.

Dengan kondisi Panggih yang terus membaik serta penampilan menjanjikan Komang, Sumsel United memiliki modal positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya.