JawaPos.com - Madura United menjamu Persela Lamongan di Grup I I. League Cup 2026.

Kedua tim dari Jawa Timur tersebut akan bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11) pukul 19.00 WIB.

Prediksi skor Madura United vs Persela Lamongan Madura United dan Persela Lamongan sudah pernah bertemu di Super League.

Melansir Transfermarkt, dalam lima pertemuan terakhir, Madura United memenangkan tiga pertandingan dan dua laga berakhir imbang.

Menjelang menghadapi Persela, Madura United sedang dalam performa terbaiknya meski sempat kalah melawan Garudayaksa.

Di lima laga terakhir Super League, Madura United berhasil memenangkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Sementara Persela, sedang berusaha untuk kembali tampil konsisten.

Di Championship, tim asuhan Bima Sakti tersebut meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu imbang dalam lima laga terakhir.

Dengan modal tidak pernah kalah di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura United akan meraih kemenangan.

Madura United diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Persela.

Di sisi lain, pelatih Madura United Jose Gomes mendapatkan kabar buruk setelah Dimitar Mitkov mengalami cedera.

Meskipun demikian, dia tetap menargetkan kemenangan melawan Persela.

"Besok (hari ini) kami hanya memiliki dua pemain asing karena Mitkov masih cedera. Tapi target kami tetap, menang lawan Persela Lamongan," kata Jose Gomes yang dikutip laman resmi I League, Selasa (24/11).