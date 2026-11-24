JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjamu PSBS Biak dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk kembali meraih kemenangan. Meski performa Persebaya belum konsisten, mereka memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan PSBS Biak.

Rekor Pertemuan Persebaya Lebih Unggul Persebaya dan PSBS Biak sudah pernah bertemu ketika sama-sama berkompetisi di Super League. Melansir Transfermarkt, Green Force lebih unggul dengan mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Namun, menjelang pertandingan ini, Persebaya masih belum menunjukkan performa terbaik. Dalam lima laga terakhir, Green Force hanya meraih satu kemenangan, dua kekalahan, dan dua hasil imbang.

Bahkan, Persebaya sudah cukup lama tidak merasakan kemenangan di Stadion GBT. Terakhir kali mereka mengamankan tiga poin di kandang sendiri adalah ketika menghadapi Madura United pada Oktober lalu.

Sementara itu, PSBS Biak juga sedang mengalami periode sulit. Di Championship, mereka belum pernah meraih kemenangan dalam 10 pertandingan.

Catatan tersebut membuat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif. Namun, dengan keunggulan rekor pertemuan dan kualitas skuad, Persebaya diprediksi mampu mengatasi perlawanan PSBS Biak.

Koko Ari Siap Bimbing Pemain Muda Persebaya Di sisi pemain, bek Persebaya Koko Ari Araya menyatakan kesiapannya membantu para pemain muda yang berpeluang mendapatkan kesempatan tampil. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekannya.

"Sebagai pemain senior, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda agar bisa tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaiknya," kata bek 26 tahun tersebut yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Senin (23/11/2026).

"Ini menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk terus berkembang, menambah pengalaman, serta mempersiapkan diri agar bisa lebih baik ke depannya," sambungnya.

Koko juga memastikan persiapan tim berjalan dengan baik. Seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSBS Biak.

"Sebagai pemain, tentu kami sangat siap menghadapi pertandingan besok. Kami sudah menjalani persiapan dengan baik dan akan berusaha menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh pelatih. Kami ingin memberikan penampilan terbaik dan membantu tim meraih hasil maksimal," pungkas Koko.

Prediksi Skor Persebaya vs PSBS Biak Persebaya memiliki peluang untuk memanfaatkan pertandingan kandang ini sebagai momentum kebangkitan. Meski harus mewaspadai PSBS Biak, Green Force diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang.