JawaPos.com - Momen spesial dirasakan gelandang tengah De Red FC, Ahmad Fahd, saat menghadapi Persis Solo dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. Pemain berusia 23 tahun itu berhasil mencetak gol pertamanya di kompetisi profesional sekaligus menjadi gol debutnya di Pegadaian Championship musim ini.

Pertandingan yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026) malam tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski gagal membawa timnya meraih kemenangan, gol Ahmad Fahd menjadi momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Ahmad mencetak gol pada menit ke-45 untuk menyamakan kedudukan. Sebelumnya, Persis Solo lebih dahulu unggul melalui Vinícius Duarte pada menit ke-11.

Gol tersebut sekaligus membuat babak pertama berakhir dengan skor imbang. Bagi Ahmad, keberhasilan mencatatkan namanya di papan skor menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan.

Ahmad Fahd Langsung Raih Player of the Match Ahmad mengaku senang bisa mencetak gol debut, terlebih gol tersebut hadir pada momen penting ketika timnya membutuhkan gol penyeimbang.

Dia juga tidak menyangka bisa memberikan kontribusi melalui gol dalam pertandingan tersebut. Ahmad berharap pencapaian ini menjadi awal yang baik untuk terus membantu De Red FC pada pertandingan berikutnya.

"Semoga saya bisa terus membantu tim untuk lebih baik ke depannya," jelasnya dilansir iLeague.

Di luar gol debutnya, Ahmad juga mendapatkan penghargaan individu. Penampilannya sepanjang pertandingan membuat dirinya dinobatkan sebagai Player of the Match.

Penghargaan tersebut menjadi tambahan pencapaian bagi gelandang muda itu. Namun, Ahmad menilai performanya tidak lepas dari proses latihan dan kedisiplinan yang terus dijaga bersama tim.

Dia menyebut kerja keras dalam latihan, mengikuti arahan pelatih, serta berusaha menjalankan instruksi dengan baik menjadi hal penting untuk menjaga konsistensi permainan.

"Kerja keras, disiplin, ikuti instruksi pelatih, dan mencoba menjalankan dengan baik di pertandingan," ucapnya.

Ahmad Fahd Kecewa De Red FC Gagal Menang Meski mencatatkan pencapaian pribadi, kebahagiaan Ahmad tidak sepenuhnya lengkap. Dia mengaku masih kurang puas dengan hasil akhir pertandingan karena De Red FC gagal mendapatkan tiga poin.

Menurutnya, kemenangan menjadi target utama tim, terlebih mereka memiliki keuntungan jumlah pemain setelah Persis harus bermain dengan 10 orang pada babak kedua.

"Target kami adalah tiga poin, apalagi kami bermain melawan 10 pemain di babak kedua," ungkapnya.

Hasil imbang tersebut membuat De Red FC harus puas berbagi poin dengan Persis Solo. Meski demikian, gol debut dan penghargaan Player of the Match menjadi modal positif bagi Ahmad Fahd.