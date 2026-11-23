JawaPos.com - Bali United mulai membuka penjualan tiket pertandingan kandang menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Suporter Serdadu Tridatu sudah bisa mendapatkan tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11/2026) sore.

Penjualan tiket ini dibuka setelah Bali United menyelesaikan pertandingan pekan ke-10 melawan Persib Bandung. Sayangnya, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2 dari Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam.

Gelandang Bali United, Tim Receveur, menyebut kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Ia berharap Serdadu Tridatu bisa segera bangkit dan kembali meraih kemenangan.

“Momen ini menjadi evaluasi untuk kami belajar lebih baik lagi. Laga berikutnya akan kami manfaatkan untuk bisa mengamankan tiga poin kemenangan kembali,” ujar Tim Receveur.

Bali United Jual Tiket Dua Laga Kandang Sebelum menghadapi Bhayangkara Lampung FC di kompetisi Super League, Bali United lebih dahulu akan menjamu PS Barito Putera dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (25/11/2026) malam.

Menariknya, tiket untuk kedua pertandingan kandang tersebut sudah tersedia dan bisa dibeli melalui beberapa saluran. Suporter dapat melakukan pembelian secara online melalui situs resmi Bali United di www.baliutd.com maupun aplikasi Bali United Apps.

Sementara itu, pembelian secara offline bisa dilakukan di Bali United Café, Gianyar, serta seluruh outlet Bali United Store, kecuali outlet di kawasan Bandara Ngurah Rai. Penjualan offline dibuka mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WITA.

Suporter juga bisa membeli tiket langsung di loket atau ticket box yang berada di area parkir barat Stadion Kapten I Wayan Dipta pada hari pertandingan. Penjualan dimulai pukul 12.00 WITA dan berlangsung selama tiket masih tersedia.

Bali United Ingin Bangkit saat Hadapi Bhayangkara Pertemuan melawan Bhayangkara Lampung FC diperkirakan menjadi salah satu pertandingan menarik bagi pendukung Bali United. Kedua tim memiliki persaingan yang cukup panjang sejak musim kompetisi 2017.

Pada musim lalu, Bali United dan Bhayangkara Lampung FC sama-sama mencatatkan kemenangan. Bhayangkara lebih dahulu menang 2-1 pada 7 November 2025 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.

Bali United kemudian membalas dengan kemenangan telak 4-1 pada 17 Mei 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Kondisi kedua tim menjelang pertemuan musim ini juga cukup menarik. Bhayangkara Lampung FC datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Persijap Jepara, sedangkan Bali United baru saja menelan kekalahan dari Persib Bandung.