JawaPos.com - PSIM mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana Grup E League Cup 2026/2027 melawan Persiku Kudus. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/11) tersebut dipastikan digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, setelah mengalami perubahan lokasi pertandingan.

Sebelumnya, pertandingan Persiku Kudus kontra PSIM Jogja direncanakan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul. Namun, benturan jadwal penggunaan stadion membuat lokasi pertandingan harus dipindahkan. Stadion tersebut lebih dahulu digunakan untuk menggelar pertandingan League Cup lainnya pada Selasa (24/11).

Persiku Kudus yang berstatus sebagai tuan rumah kemudian menetapkan Stadion Surajaya, Lamongan, sebagai venue alternatif untuk menjamu Laskar Mataram.

Perubahan lokasi ini membuat PSIM Jogja harus melakukan penyesuaian terhadap agenda persiapan. Terlebih, tim berjuluk Laskar Mataram tersebut baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Persik Kediri di Gresik pada 21 November lalu.

Meski demikian, manajemen PSIM memastikan perubahan venue tidak akan mengganggu fokus tim. Mereka tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan dan berusaha mempersiapkan skuad sebaik mungkin.

Manajer Tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengatakan prioritas utama tim saat ini adalah memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum menghadapi Persiku Kudus.

“Kami sangat menghormati keputusan perpindahan venue pertandingan akibat sejumlah dinamika yang terjadi. Bagi kami, fokus tim adalah mempersiapkan seluruh pemain untuk bisa tampil dengan performa terbaik di Lamongan nanti,” ujar Iksan.

PSIM Pilih Bertahan di Surabaya Jarak pertandingan yang cukup berdekatan menjadi perhatian tersendiri bagi PSIM Jogja. Hanya memiliki waktu tiga hari setelah menghadapi Persik Kediri, tim pelatih dan manajemen perlu mengatur persiapan secara efektif.

Untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memaksimalkan waktu latihan, PSIM memutuskan memperpanjang masa tinggal di Surabaya. Dengan begitu, pemain tidak perlu kembali ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Lamongan.

Iksan menjelaskan keputusan tersebut diambil agar kondisi fisik pemain tetap terjaga dan program latihan berjalan sesuai rencana.

“Keputusan tim untuk memperpanjang masa tinggal di Surabaya, alih-alih kembali ke Jogja usai melawan Persik kemarin adalah ikhtiar demi menjaga kondisi fisik pemain dan menjalankan program latihan yang lebih baik untuk persiapan kontra Persiku,” jelasnya.

Pemain EPA Siap Perkuat Laskar Mataram Selain persoalan persiapan, PSIM juga memastikan tidak ada kendala berarti dalam komposisi pemain yang disiapkan untuk League Cup. Termasuk sejumlah pemain Elite Pro Academy (EPA) yang baru saja menyelesaikan pertandingan EPA One 2026/2027 akhir pekan lalu.

Tim medis telah melakukan pemantauan terhadap kondisi para pemain tersebut sebelum bergabung dengan skuad utama.

Iksan menyebut para pemain secara umum siap diturunkan. Namun, ia tidak menampik bahwa kondisi fisik beberapa pemain EPA masih membutuhkan peningkatan.

Meski begitu, manajemen berharap para pemain muda mampu memberikan kontribusi melalui semangat juang dan mentalitas bertanding.