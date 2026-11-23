JawaPos.com - Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, semakin percaya diri menatap persaingan Pegadaian Championship 2026/2027. Kemenangan telak 3-0 atas Deltras FC menjadi modal penting bagi Laskar Joko Tingkir untuk mengejar target promosi ke Super League musim depan.

Persela berhasil mengamankan tiga poin saat menjamu Deltras FC pada Sabtu (21/11/2026) malam. Hasil tersebut membuat Dendy Sulistyawan dan kawan-kawan semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen.

Bima Sakti menilai peluang Persela untuk mengamankan tiket promosi masih terbuka lebar. Melihat ketatnya persaingan di papan atas, mantan pelatih Timnas Indonesia U-16 itu optimistis timnya mampu bersaing hingga akhir kompetisi.

"Melihat persaingan papan atas klasemen, saya pikir ini menjadi peluang besar untuk kami bisa lolos ke Super League," tuturnya.

Bima Sakti Yakin Persela Bisa Promosi Tambahan tiga poin dari pertandingan melawan Deltras FC membuat Persela kini menempati peringkat keempat klasemen Grup B dengan koleksi 19 poin. Mereka hanya terpaut dua poin dari Kendal Tornado FC yang berada di puncak klasemen Grup A.

Hasil positif tersebut sekaligus menjadi respons Persela setelah sebelumnya mendapatkan hasil kurang memuaskan. Pada pertandingan terakhir Grup A Championship, Laskar Joko Tingkir harus mengakui keunggulan Kendal Tornado FC dengan skor telak 1-4.

Karena itu, kemenangan atas Deltras FC memiliki arti penting bagi mental para pemain. Bima Sakti menyebut hasil tersebut membuat anak asuhnya kembali memiliki motivasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Ini membuat kami percaya diri dan termotivasi menatap laga-laga selanjutnya," bebernya.

Persela Ditunggu Madura United di I.League Cup Meski begitu, Persela tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Mereka sudah ditunggu pertandingan berikutnya di ajang I.League Cup 2026/2027.

Persela dijadwalkan menghadapi Madura United FC, klub yang saat ini berkompetisi di BRI Super League 2026/2027, pada Selasa (24/11/2026). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Persela untuk melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Kemenangan atas Madura United akan memastikan langkah Persela ke fase selanjutnya I.League Cup 2026/2027.

Bima Sakti menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. Namun, ia tidak ingin para pemain terlalu terbebani dengan target yang ada. Fokus utamanya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal.

"Apalagi di Piala Liga ini kan nanti bisa jadi wakil Indonesia di level Asia," ucapnya.