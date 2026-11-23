JawaPos.com - Operator kompetisi I.League resmi melakukan penyesuaian kalender pertandingan Super League 2026/2027. Perubahan ini dilakukan menyusul penundaan Piala Asia 2027 yang berdampak pada jadwal kompetisi sepak bola Indonesia.

Penyesuaian tersebut membuat putaran kedua Super League dimulai lebih cepat. Selain itu, sejumlah pertandingan pada pekan ke-13, ke-16, dan ke-17 juga mengalami perubahan jadwal.

Melalui pengumuman resmi pada Sabtu (21/11/2026), I.League menjelaskan bahwa perubahan kalender kompetisi dilakukan setelah Piala Asia 2027 mengalami penundaan. Turnamen antarnegara Asia tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Dalam kalender terbaru, pekan ke-18 yang menjadi awal putaran kedua BRI Super League 2026/2027 akan dimulai pada 15 Januari 2027. Dengan demikian, kompetisi tidak perlu mengalami jeda terlalu panjang sebelum kembali bergulir pada paruh kedua musim.

Carlos Pena Sambut Positif Perubahan Jadwal Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, menyambut positif perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, memulai kembali kompetisi lebih cepat menjadi pilihan yang lebih baik bagi klub maupun pemain.

Ia menilai jeda kompetisi yang terlalu panjang berpotensi memengaruhi kesiapan tim, terutama dalam menjaga kondisi fisik dan mental bertanding para pemain.

“Menurut pendapat saya, ini lebih baik bagi semua pihak, karena jika kompetisi dihentikan selama satu bulan di bulan Januari untuk kemudian dimulai kembali di bulan Februari, akan lebih sulit untuk menjaga pola pikir kompetitif serta kondisi fisik para pemain,” ujar Carlos Pena.

“Dengan jadwal baru ini, kita mendapatkan jeda singkat sebelum kembali melanjutkan kompetisi.”

Persita Jalani Tiga Pertandingan pada Januari 2027 Bagi Persita, perubahan kalender tersebut membuat mereka akan menjalani tiga pertandingan sepanjang Januari 2027. Dua di antaranya merupakan laga kandang di Indomilk Arena.

Pendekar Cisadane dijadwalkan menjamu PSS Sleman pada 15 Januari 2027. Selanjutnya, Persita akan menghadapi Dewa United Banten FC pada 23 Januari 2027.

Sementara itu, satu pertandingan lainnya akan dijalani Persita dengan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 31 Januari 2027. Laga tersebut merupakan bagian dari pekan ke-20 BRI Super League.

Selain perubahan jadwal pada putaran kedua, Persita juga harus menyesuaikan agenda pertandingan pada akhir tahun ini. Laga pekan ke-17 menghadapi Arema FC yang semula dijadwalkan pada waktu berbeda kini diundur menjadi 28 Desember 2026.