JawaPos.com - PSIS Semarang mulai menunjukkan perkembangan positif di Pegadaian Championship 2026/2027. Mahesa Jenar berhasil meraih dua kemenangan beruntun setelah menundukkan Semen Padang FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-10. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (21/11/2026).

Kemenangan PSIS ditentukan oleh gol Deri Corfe melalui titik putih pada menit ke-90+6. Gol yang tercipta pada penghujung pertandingan itu sekaligus memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin penting di hadapan pendukungnya sendiri.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif PSIS. Tim asal Kota Semarang itu kini tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Selain itu, dua laga teranyar berhasil mereka tutup dengan kemenangan.

Deri Corfe Jadi Penentu Kemenangan PSIS Deri Corfe menjadi sosok penting di balik keberhasilan tersebut. Berkat gol penaltinya, pemain berusia 28 tahun itu terpilih sebagai Player of the Match dalam pertandingan melawan Semen Padang FC.

Corfe mengaku senang bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Terlebih, predikat itu diraihnya setelah membantu PSIS memenangkan pertandingan yang berjalan cukup ketat.

Menurutnya, mengalahkan Semen Padang bukan perkara mudah. Kedua tim harus bekerja keras sepanjang pertandingan karena persaingan berlangsung sengit sejak menit awal hingga peluit akhir.

Ia menilai pertandingan tersebut menunjukkan betapa kompetitifnya persaingan di Pegadaian Championship musim ini. Bahkan, satu-satunya gol yang tercipta harus menunggu hingga masa injury time melalui eksekusi penalti.

"Dan yang dibutuhkan hanya penalti untuk memenangkan pertandingan. Hal itu membuktikan betapa kompetitifnya pertandingan ini," jelas Corfe dilansir iLeague.

Deri Corfe Akui Penalti Menit Akhir Penuh Tekanan Di sisi lain, Corfe juga mengakui bahwa mengambil tanggung jawab sebagai algojo penalti dalam situasi seperti itu bukan pekerjaan mudah.

Sebagai seorang striker, ia tentu terbiasa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun, mengeksekusi penalti ketika pertandingan hampir berakhir dengan kondisi skor masih imbang memberikan tekanan tersendiri.

Apalagi, tendangan tersebut menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Kegagalan dalam mengeksekusi peluang itu bisa membuat PSIS kehilangan kesempatan mendapatkan tiga poin.

Karena itu, Corfe merasa puas bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bersyukur mampu mengarahkan bola ke gawang dan memastikan kemenangan bagi Mahesa Jenar.

"Senang rasanya bisa mencetak gol penalti dengan penuh tekanan seperti di menit-menit akhir pertandingan," ujarnya.