JawaPos.com - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, semakin lekat dengan julukan supersub. Pemain asal Bosnia Herzegovina itu kembali menunjukkan dampak besar setelah masuk dari bangku cadangan saat Maung Bandung menghadapi Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Minggu (22/11/2026) malam.

Menalo menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan comeback Persib atas Serdadu Tridatu. Ia menyumbangkan satu assist dan mencetak gol penentu yang memastikan timnya mengamankan hasil maksimal.

Penampilan tersebut semakin memperkuat reputasi Menalo sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Meski tidak selalu tampil sejak menit pertama, kehadirannya kerap memberikan warna berbeda dalam permainan Persib.

Kontribusinya sebagai pemain pengganti juga bukan hal baru. Menalo beberapa kali memperlihatkan kemampuan serupa dalam pertandingan sebelumnya, termasuk ketika Persib tampil di kompetisi Asia.

Bukan Hanya Luka Menalo yang Jadi Senjata Persib Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tidak ingin hanya menyoroti peran Menalo. Menurutnya, keberhasilan tim mengubah permainan pada babak kedua juga tidak terlepas dari kontribusi para pemain lain yang masuk sebagai pemain pengganti.

Tolic menilai para pemain yang turun dari bangku cadangan mampu memberikan energi baru sekaligus meningkatkan tempo permainan. Kondisi tersebut membuat Persib memiliki lebih banyak peluang untuk mengeksploitasi ruang di pertahanan lawan.

"Saya rasa bukan hanya Menalo yang menjadi senjata istimewa, tetapi semua pemain yang masuk belakangan. Mereka membawa energi dan ritme yang bagus," ujar Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyebut beberapa nama yang memiliki peran serupa dengan Menalo. Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, dan Mariano Peralta dinilai mempunyai kualitas individu untuk memberikan perbedaan ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Menurut Tolic, kemampuan para pemain tersebut dalam memanfaatkan ruang menjadi salah satu keuntungan bagi Persib, terutama ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.

"Luka adalah pemain yang istimewa, tetapi begitu juga Beckham dan Ragnar dan Peralta. Semuanya pemain yang masuk," tuturnya.

Igor Tolic Puji Adaptasi Pemain Pengganti Selain kualitas individu, Tolic juga mengapresiasi kecerdasan para pemain dalam memahami instruksi tim. Ia menilai para pemain pengganti mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan strategi yang diterapkan di tengah pertandingan.

Hal itu menjadi faktor penting ketika Persib membutuhkan tambahan tenaga untuk mengejar kemenangan.

"Saya rasa kita bisa senang ketika mereka masuk, mereka mengikuti apa yang telah disepakati. Para pemain sangat cerdas dan bisa beradaptasi dengan sangat cepat terhadap apa yang ingin kami lakukan," ungkapnya.