JawaPos.com - Julio Cesar merasa senang dengan kemenangan comeback Persib Bandung saat menghadapi Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).

Persib sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Mario Dugandzic pada menit ke-66. Gol tersebut membuat tim tuan rumah meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Upaya Maung Bandung akhirnya membuahkan hasil. Dua pemain pengganti, Mariano Peralta dan Luka Menalo, berhasil mencetak gol sekaligus memastikan Persib membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin.

Julio Cesar Puji Mentalitas Pemenang Persib Melalui media sosial, Julio Cesar menilai para pemain Persib telah menunjukkan mentalitas pemenang. Menurutnya, jadwal pertandingan yang padat tidak menghalangi Maung Bandung untuk terus berjuang meraih kemenangan.

"Selamat sebesar-besarnya untuk semuanya! Kemenangan yang luar biasa! Meskipun jadwalnya padat, grup ini terus menunjukkan mentalitas, karakter, dan tekadnya. Kita terus maju bersama!" tulis Julio Cesar melalui Instagram, Senin (23/11/2026).

Bek asal Brasil tersebut juga menunjukkan kontribusi dalam menjaga pertahanan Persib saat menghadapi Bali United. Julio Cesar mampu membaca permainan lawan dan membantu lini belakang meredam serangan tim tamu.

Melansir laman I.League, Julio mencatatkan tiga sapuan, satu tekel, dan satu intersepsi dalam pertandingan tersebut.

Persib Tempel Persija di Klasemen Super League Kemenangan atas Bali United membuat Persib terus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027.

Maung Bandung kini menempati posisi keempat dengan selisih tiga poin dari Persija Jakarta yang berada di puncak klasemen.