JawaPos.com - Dewa United Banten FC tidak ingin menganggap remeh Persiraja Banda Aceh saat kedua tim bertemu dalam lanjutan fase grup iLeague Cup 2026. Pelatih Dewa United, Osmar Loss, menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri dan tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah sebelum pertandingan dimulai.

Duel Dewa United kontra Persiraja akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Selasa (24/11/2026) malam. Pertandingan ini menjadi penting bagi kedua tim karena hasilnya turut menentukan peluang untuk melangkah ke babak berikutnya.

Menjelang laga tersebut, Osmar memastikan persiapan timnya berjalan sesuai rencana. Ia menyebut para pemain sudah memahami pola permainan dan filosofi yang ingin diterapkan Dewa United sepanjang musim ini.

Meski begitu, pelatih asal Brasil tersebut mengakui waktu persiapan yang terbatas membuat timnya belum bisa membahas seluruh aspek taktik secara lebih mendalam. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi keyakinannya terhadap kesiapan Banten Warriors menghadapi tuan rumah.

"Persiapan kami sejauh ini berjalan dengan baik. Kami sudah memahami pola permainan yang ingin diterapkan sepanjang musim ini. Kami memiliki gambaran yang jelas mengenai cara bermain tim," ujar Osmar dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Senin (23/11/2026).

Dewa United Bawa 19 Pemain ke Banda Aceh Osmar menjelaskan bahwa Dewa United membawa 19 pemain ke Banda Aceh. Pemilihan pemain dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik serta ketersediaan masing-masing pemain di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Menurutnya, situasi tersebut bukan hanya menjadi tantangan bagi Dewa United, tetapi juga seluruh tim yang mengikuti kompetisi. Karena itu, ia ingin memaksimalkan pemain yang tersedia untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Untuk pertandingan ini, kami membawa skuad terbaik yang tersedia saat ini dengan total 19 pemain. Kami memilih pemain-pemain yang berada dalam kondisi siap dan tersedia untuk berjuang meraih kemenangan serta memastikan satu tempat di babak selanjutnya," jelasnya.

Di sisi lain, Osmar tidak ingin hanya berfokus pada kekuatan timnya sendiri. Ia mengaku sudah melakukan analisis terhadap permainan Persiraja dan menilai tuan rumah memiliki konsep permainan yang patut diwaspadai.

Menurutnya, hasil pertandingan sebelumnya tidak selalu menggambarkan kualitas sebuah tim. Persiraja tetap memiliki potensi memberikan perlawanan, terlepas dari hasil yang mereka dapatkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Kami telah menganalisis Persiraja dan menaruh rasa hormat terhadap mereka. Menurut saya, Persiraja memiliki konsep permainan yang baik, meskipun hasil yang diraih mungkin belum sesuai dengan harapan mereka," tuturnya.

Ricky Kambuaya Ingin Ciptakan Cerita Indah Motivasi untuk meraih hasil positif juga disampaikan gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya. Ia ingin membawa timnya menciptakan cerita indah dengan menorehkan hasil positif sepanjang turnamen.

Menjelang pertandingan melawan Persiraja, Ricky memastikan persiapan tim berjalan dengan baik. Menurutnya, seluruh pemain telah berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mematangkan kesiapan menghadapi tuan rumah.

Ia juga menyadari bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda. Karena itu, kekompakan dan kerja sama antarpemain menjadi hal penting agar Dewa United bisa tampil sesuai dengan rencana.

"Pada prinsipnya, persiapan tim berjalan dengan baik. Kami telah berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini. Sebagai sebuah tim, kami memahami bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga diperlukan kesiapan dan kerja sama yang baik dari seluruh pemain," ujar Ricky dalam sesi konferensi pers prapertandingan secara daring, Senin (23/11/2026).

Bagi Ricky, iLeague Cup 2026 bukan sekadar kompetisi yang harus dijalani. Ia ingin Dewa United memiliki perjalanan positif dan meninggalkan kesan baik melalui penampilan mereka di turnamen tersebut.

Keinginan itu sekaligus menjadi motivasi bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk terus memberikan kemampuan terbaik. Ricky berharap persiapan yang sudah dilakukan bisa diterjemahkan menjadi performa maksimal ketika pertandingan berlangsung.

"Kami ingin menciptakan cerita indah dalam perjalanan ini dan menorehkan hasil yang positif di turnamen ini. Tentu, hal tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan yang ada," tambahnya.

Menghadapi Persiraja di kandangnya tentu bukan perkara mudah bagi Dewa United. Dukungan suporter tuan rumah dan atmosfer Stadion Harapan Bangsa akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Meski demikian, Ricky dan rekan-rekannya ingin menjadikan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan hasil persiapan selama beberapa hari terakhir.

Dewa United membutuhkan penampilan solid agar bisa membawa pulang hasil sesuai target. Kemenangan atas Persiraja juga akan menjadi modal penting bagi Banten Warriors dalam menjaga asa melanjutkan perjalanan di iLeague Cup 2026.