JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, membuka peluang bagi pemain muda dan mereka yang minim menit bermain untuk tampil saat menghadapi PSBS Biak. Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11).

Kesempatan tersebut terbuka seiring padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Green Force. Persebaya baru saja bermain melawan Java United dalam lanjutan Super League pada Sabtu (21/11). Dengan demikian, tim hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding.

Situasi tersebut membuat Bernardo Tavares harus mempertimbangkan kebugaran para pemainnya. Rotasi menjadi salah satu opsi yang disiapkan, termasuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan waktu bermain.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares dalam konferensi pers, Senin (23/11) dilansir situs resmi klub.

Pemain EPA Persebaya Berpeluang Tampil Selain pemain senior, kesempatan juga terbuka bagi para pemain Persebaya Future Lab yang selama ini berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE. Tavares tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan talenta muda Green Force dalam pertandingan nanti.

Meski begitu, kesempatan tersebut tidak akan diberikan begitu saja. Pelatih asal Portugal itu masih akan melihat kesiapan pemain melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari performa latihan hingga kondisi kesehatan.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Bernardo Tavares Minta Persebaya Waspadai PSBS Di sisi lain, Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan PSBS Biak. Meski lawan berada di posisi terbawah Grup B Divisi Championship dan belum meraih kemenangan, Persebaya tetap harus tampil serius.

Menurutnya, menghadapi tim seperti Persebaya justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi PSBS untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Karena itu, Green Force diminta tetap menjaga fokus sepanjang pertandingan.

"Kami juga memahami bahwa menghadapi Persebaya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Mereka pasti akan datang dengan semangat dan sikap yang kuat," tuturnya.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk mengakhiri periode sulit. Hasil imbang 1-1 melawan Java United membuat mereka memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi empat pertandingan beruntun.

Tavares berharap seluruh pemain bisa menunjukkan perkembangan, baik dari segi permainan maupun sikap di lapangan. Ia meminta setiap pemain membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari Persebaya.

"Kami harus memiliki sikap yang lebih baik lagi. Para pemain harus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di klub ini. Kami harus terus berkembang dan memberikan dukungan penuh satu sama lain di lapangan," katanya.

Meski berpeluang melakukan rotasi, Persebaya tetap membidik kemenangan atas PSBS Biak. Tavares ingin pertandingan tersebut menjadi momentum bagi timnya untuk kembali menemukan kepercayaan diri.