JawaPos.com - Persija Jakarta kembali membidik kemenangan saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027. Pertandingan kedua Grup I tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Macan Kemayoran datang dengan modal positif setelah melewati pertandingan pertama di Medan. Kini, Persija berupaya melanjutkan tren tersebut dengan mengamankan tiga poin saat berhadapan dengan Sumsel United.

Namun, Persija harus menjalani pertandingan ini tanpa kehadiran pelatih kepala Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tugas mendampingi tim untuk sementara diambil alih asisten pelatih Francis Wewengkang.

Francis memastikan persiapan Persija tetap berjalan dengan baik. Ia juga menyebut para pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal meski harus menghadapi tantangan kondisi fisik setelah perjalanan panjang.

"Coach Shin Tae-yong minta maaf karena tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau sakit dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kita doakan saja biar besok insyaallah bisa bergabung di Yogyakarta," ujar Francis dilansir situr resmi klub.

"Memang perjalanan sangat jauh ketika tur ke Parepare dan otomatis di tim timbul kelelahan, tapi kami yakin bahwa pemain dengan mental dan semangat yang ada untuk pertandingan besok kami akan siap," lanjutnya.

Persija Siapkan Rotasi Pemain Menghadapi pertandingan kedua ini, Persija dipastikan kembali melakukan rotasi komposisi pemain. Kebijakan tersebut sebelumnya juga diterapkan ketika menghadapi PSMS Medan.

Rotasi menjadi salah satu langkah yang disiapkan tim pelatih untuk menjaga kondisi pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan musim ini. Selain itu, kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemain yang selama ini belum memperoleh menit bermain cukup.

Beberapa pemain yang menjadi andalan di kompetisi Super League 2026/2027 juga tidak seluruhnya dibawa dalam lawatan ke Bantul.

Meski begitu, Francis memastikan semangat skuad Persija tetap terjaga. Shin Tae-yong bahkan masih memberikan perhatian kepada tim melalui komunikasi dan motivasi meski sedang menjalani perawatan.

"Setiap hari itu Coach Shin selalu memberikan motivasi kepada pemain. Jadi, untuk masalah motivasi, semangat, dan moral pemain sangat tinggi. Untuk pertandingan besok mereka sangat siap untuk mencapai target, yaitu tiga poin," kata Francis.

Ia menambahkan, Persija selalu memiliki target yang sama dalam setiap pertandingan, yakni meraih kemenangan dan mengamankan poin penuh.

Figo Dennis Ingin Bawa Persija Raih Kemenangan Ambisi meraih tiga poin juga ditegaskan gelandang muda Persija, Figo Dennis. Ia memastikan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan serius dan ingin menerapkan hasil latihan saat menghadapi Sumsel United.

"Terkait persiapan tim, pastinya kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa selalu siap dan besok bisa menunjukkan permainan yang terbaik seperti yang sudah kami latih selama ini. Semoga kami membuahkan hasil yang maksimal dan meraih tiga poin besok," ujar Figo.

Bagi Figo, pertandingan melawan Sumsel United juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi lebih bagi Persija.

Kesempatan bermain di I.League Cup menjadi pengalaman penting, terutama bagi pemain yang ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak. Karena itu, ia ingin memanfaatkan peluang tersebut dengan penampilan terbaik.

Figo juga menyadari perjalanan menuju Yogyakarta membutuhkan tenaga ekstra bagi para pemain. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kondisi fisik dan mental menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum pertandingan.

Meski begitu, ia memastikan semangat para pemain tetap terjaga dan seluruh anggota tim memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan hasil positif.

"Mentalitas pemain pastinya tetap terjaga. Karena kemarin perjalanan jauh pasti lelah dan mentalitas pemain pastinya ingin lebih baik lagi. Kami besok akan berusaha untuk bisa mendapatkan hasil yang baik juga untuk dibawa balik ke Jakarta, untuk mendapatkan tiga poin di Yogyakarta. Pastinya kami semua siap," tambahnya.

Persija Waspadai Kekuatan Sumsel United Terkait kekuatan lawan, Francis mengaku mengenal beberapa pemain Sumsel United yang pernah bekerja sama dengannya, salah satunya Arif. Ia menilai tim lawan memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan perlawanan serius.

Karena itu, Persija tidak ingin menganggap remeh pertandingan ini. Francis memprediksi duel melawan Sumsel United akan berjalan sengit, tetapi ia tetap optimistis timnya mampu memenuhi target tiga poin di Bantul.