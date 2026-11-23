JawaPos.com - Kesempatan tampil bersama tim senior menjadi momen penting bagi para pemain muda Persebaya Surabaya. Mereka berpeluang menunjukkan kemampuan sekaligus membuktikan diri mampu bersaing di level tertinggi.

Menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11), bek Persebaya Koko Ari Araya siap memberikan dukungan dan arahan kepada rekan-rekannya.

Koko menyadari bahwa bermain bersama tim utama bukan perkara mudah bagi pemain muda. Selain harus beradaptasi dengan atmosfer pertandingan senior, mereka juga dituntut mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik.

Karena itu, pemain berusia 26 tahun tersebut berharap para pemain muda tidak merasa terbebani dengan kesempatan yang diberikan. Sebaliknya, mereka harus berani menunjukkan kemampuan terbaik dan bermain dengan penuh percaya diri.

Koko Ari Siap Bantu Perkembangan Pemain Muda Sebagai pemain yang lebih berpengalaman, Koko merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu perkembangan rekan-rekannya. Ia ingin memberikan arahan dan motivasi agar para pemain muda bisa menjalankan perannya dengan maksimal di lapangan.

"Sebagai pemain senior, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda agar bisa tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaiknya," kata Koko dilansir situs resmi klub.

Menurut Koko, pertandingan melawan PSBS Biak juga menjadi kesempatan penting bagi pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain. Mereka bisa memanfaatkan laga tersebut untuk menambah pengalaman sekaligus menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat kepercayaan lebih dari pelatih.

"Ini menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk terus berkembang, menambah pengalaman, serta mempersiapkan diri agar bisa lebih baik ke depannya," jelasnya.

Persebaya Hadapi Persiapan Singkat Di sisi lain, Persebaya harus melakukan persiapan dengan waktu yang cukup terbatas. Setelah menghadapi Java United pada Sabtu (21/11), Green Force kini harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

Waktu pemulihan yang singkat membuat tim perlu memaksimalkan persiapan agar kondisi pemain tetap terjaga. Meski begitu, Koko memastikan seluruh pemain siap menjalankan tugas masing-masing jika mendapatkan kepercayaan dari pelatih.

"Sebagai pemain, tentu kami sangat siap menghadapi pertandingan besok," tandasnya.

Koko juga berharap seluruh persiapan yang sudah dilakukan bisa berjalan sesuai rencana. Ia ingin Persebaya tampil maksimal dan mampu mengamankan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

"Kami sudah menjalani persiapan dengan baik dan akan berusaha menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh pelatih. Kami ingin memberikan penampilan terbaik dan membantu tim meraih hasil maksimal," pungkas Koko.