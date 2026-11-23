JawaPos.com - Persib Bandung sukses membalikkan keadaan saat menjamu Bali United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Sempat tertinggal lebih dahulu, Maung Bandung akhirnya menang 2-1 dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kemenangan tersebut membuat Bali United harus pulang tanpa membawa poin. Pelatih Serdadu Tridatu, Johnny Jansen, mengaku kecewa karena anak asuhnya sebenarnya mampu menunjukkan permainan cukup baik, terutama pada awal pertandingan.

Bali United bahkan sempat membuka keunggulan melalui Marko Dugandzic pada menit ke-66. Namun, Persib mampu memberikan respons dan membalikkan keadaan melalui gol Mariano Peralta dan Luka Menalo.

Johnny mengakui Persib tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, tuan rumah mampu bangkit setelah tertinggal dan memperlihatkan kualitas untuk memenangkan pertandingan.

"Persib mampu bangkit. Mereka berhasil meraih kemenangan, jadi mereka tampil dengan baik. Menurut saya, kami bermain bagus di babak pertama selama 60 menit awal memainkan sepak bola yang apik," ujar pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Johnny Jansen Soroti Kesalahan Bali United Secara statistik, Bali United sebenarnya mampu bersaing dengan Persib. Tim asuhan Johnny Jansen mencatatkan penguasaan bola sebesar 55 persen, sedangkan Persib hanya 45 persen.

Irfan Jaya dan rekan-rekan juga melepaskan 15 tembakan, lebih banyak dibandingkan Persib yang mencatatkan 13 percobaan. Namun, efektivitas menjadi pembeda. Persib menghasilkan lima tembakan tepat sasaran, sementara Bali United hanya mampu mencatatkan tiga.

Bali United sempat berada di atas angin setelah Marko Dugandzic mencetak gol pada menit ke-66. Gol tersebut berawal dari bola liar hasil tendangan bebas Teppei Yachida yang berhasil dimanfaatkan Dugandzic untuk menaklukkan Teja Paku Alam.

Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama. Persib meningkatkan intensitas serangan dan berhasil mencetak dua gol melalui Mariano Peralta dan Luka Menalo.

Johnny menilai timnya kehilangan konsentrasi setelah unggul. Beberapa kesalahan dalam penguasaan bola justru memberikan kesempatan kepada Persib untuk melancarkan serangan balik.

"Namun, setelah kami mencetak gol, kami justru lupa cara bermain sepak bola. Ada dua momen di mana kami kehilangan bola dengan terlalu mudah, tanpa ada tekanan terhadap lawan yang menguasai bola. Kami juga melakukan umpan silang yang sebenarnya tidak perlu," ungkapnya.

Bali United sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan setelah Persib harus bermain dengan 10 pemain. Peralta menerima kartu merah pada menit ke-88. Namun, keunggulan jumlah pemain tersebut tidak mampu dimanfaatkan tim tamu untuk menyamakan kedudukan.

Johnny menilai pengalaman menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi timnya. Ia menyebut Persib memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi laga-laga besar, termasuk kompetisi Asia.

"Persib Bandung sering memainkan laga-laga semacam ini, misalnya di Liga Champions Asia. Itu adalah pertandingan-pertandingan tingkat tinggi, dan kami perlu lebih sering terlibat dalam laga seperti ini agar bisa belajar cara memenangkannya," jelas Johnny.

Ia tetap mengapresiasi permainan timnya, tetapi menegaskan bahwa penampilan bagus saja tidak cukup jika tidak diikuti kemampuan menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

"Jadi, saya senang melihat kami mampu memainkan sepak bola yang bagus, tetapi kami memang harus belajar cara memenangkan pertandingan seperti ini," pungkasnya.

Beckham Putra Bersyukur Persib Raih Tiga Poin Dari kubu Persib, gelandang Beckham Putra Nugraha mengungkapkan rasa syukurnya setelah Maung Bandung berhasil mengamankan kemenangan. Menurutnya, pertandingan melawan Bali United tidak berjalan mudah, terlebih Persib sedang menghadapi jadwal yang cukup padat.

Sebelum menghadapi Bali United, Persib baru saja menjalani pertandingan tiga hari sebelumnya. Setelah itu, mereka juga sudah ditunggu laga AFC Champions League Two (ACL 2) yang dijadwalkan berlangsung tiga hari kemudian.

Situasi tersebut membuat para pemain harus bekerja ekstra untuk menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan performa di lapangan.

"Ini adalah pertandingan yang tidak mudah karena kita tahu kita bertanding di tiga hari yang lalu, dan tiga hari ke depan juga kita akan bertanding di ACL-2. Jadi ini tidak mudah untuk menjaga kondisi yang terbaik, tapi alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan," ujar Beckham.

Meski menghadapi tantangan fisik, Persib mampu menunjukkan mentalitasnya. Sempat tertinggal, tim kebanggaan Bobotoh tersebut tidak menyerah dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan.

Bagi Beckham, kemenangan ini memiliki arti tersendiri. Ia menilai keberhasilan mendapatkan tiga poin dari pertandingan sulit tersebut patut disyukuri. Pemain bernomor punggung 7 itu juga menyebut Bali United sebagai lawan yang tidak pernah mudah dihadapi.

"Karena kita tahu lawan Bali selalu susah dan pada akhirnya kita bisa membalikkan keadaan dan memberi tiga poin untuk Bobotoh dan keluarga. Terima kasih," tutur pemain jebolan akademi Persib tersebut.

Terkait penampilannya yang kerap memberikan kontribusi ketika menghadapi Bali United, Beckham memilih tidak terlalu banyak berkomentar. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah memberikan kemampuan terbaik setiap kali mendapatkan kepercayaan dari pelatih.

"Ya saya selalu memberikan yang terbaik mau berapa menit pun yang dipercaya oleh pelatih. Saya hanya menjalankan instruksi dan memberikan di pertandingan yang terbaik untuk bisa kembali memenangkan pertandingan," pungkasnya.