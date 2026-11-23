JawaPos.com - Marc Klok memuji perjuangan Persib Bandung yang sukses meraih kemenangan comeback atas Bali United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026), tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maung Bandung.

Persib sempat tertinggal lebih dahulu setelah Mario Dugandzic mencetak gol pada menit ke-66. Gol tersebut membuat tim tuan rumah harus meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan.

Upaya Persib akhirnya membuahkan hasil. Dua pemain pengganti, Mariano Peralta dan Luka Menalo, berhasil mencetak gol untuk membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiga poin bagi tuan rumah.

Kemenangan tersebut mendapat apresiasi dari kapten Persib, Marc Klok. Melalui media sosial, gelandang Timnas Indonesia itu mengaku senang dengan mentalitas dan energi yang ditunjukkan rekan-rekannya sepanjang pertandingan.

"Kemenangan penting lainnya di kandang. Semangat dan energi tim yang luar biasa!," tulis Marc Klok di Instagram, Selasa (23/11/2026).

Marc Klok Jadi Benteng Pertahanan Persib Selain mengapresiasi perjuangan tim, Klok juga memberikan kontribusi penting di atas lapangan. Sebagai gelandang, pemain berusia 33 tahun tersebut banyak membantu menjaga keseimbangan permainan dan melindungi lini belakang Persib dari serangan Bali United.

Berdasarkan statistik yang dilansir I.League, Klok tampil selama 90 menit dan mencatatkan empat sapuan, empat intersep, serta lima tekel.

Catatan tersebut memperlihatkan perannya dalam memutus serangan lawan. Kehadiran Klok di lini tengah membantu Persib menjaga organisasi pertahanan, terutama ketika Bali United berusaha mempertahankan keunggulan.

Persib Jaga Rekor Positif di GBLA Kemenangan atas Bali United juga menjadi hasil penting bagi Persib dalam persaingan Super League 2026/2027. Selain berhasil mengamankan tiga poin, Maung Bandung kembali mempertahankan catatan tidak terkalahkan saat bermain di kandang sendiri dalam seluruh kompetisi.

Tambahan tiga poin membuat Persib kini menempati peringkat keempat klasemen sementara. Tim asuhan Igor Tolic tersebut mengoleksi poin yang membuat mereka hanya terpaut tiga angka dari Persija Jakarta yang berada di puncak klasemen.