JawaPos.com - Derbi Kalimantan antara Isenmulang Kalteng FC dan Borneo FC Samarinda berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11).

Hasil tersebut membuat Borneo FC gagal memenuhi target membawa pulang tiga poin dari markas Kalteng FC. Sementara itu, tuan rumah juga belum berhasil mempersembahkan kemenangan dalam pertandingan kandang pertamanya setelah sembilan pekan awal kompetisi menjalani status sebagai tim musafir.

Meski gagal meraih hasil maksimal, caretaker Borneo FC Dimas Agung tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Ia menilai seluruh penggawa Pesut Etam sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik sepanjang pertandingan.

"Pertandingan hari ini memang di luar target kami yang ingin mencuri tiga poin di sini, tetapi rezeki memang belum ada di pihak kami. Namun, saya tetap mengapresiasi kinerja seluruh pemain yang mampu membawa pulang satu poin dalam Derbi Kalimantan ini," ujar Dimas dilansir iLeague.

Borneo FC Soroti Penyelesaian Akhir Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian Dimas adalah penyelesaian akhir. Menurutnya, Borneo FC sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol, tetapi gagal memaksimalkan peluang tersebut.

Tim pelatih bahkan mencatat setidaknya lima hingga tujuh peluang berbahaya yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

"Kami di tim pelatih juga turut mengoreksi. Memang kekurangan kami ada pada penyelesaian akhir atau finishing. Banyak sekali peluang hari ini, kami hitung ada sekitar lima sampai tujuh peluang di depan gawang yang seharusnya bisa menjadi gol," jelasnya.

Dimas menegaskan bahwa urusan mencetak gol bukan hanya menjadi tanggung jawab pemain yang berposisi sebagai striker. Menurutnya, seluruh pemain memiliki peran dalam membangun serangan dan menciptakan peluang.

"Kami tetap berusaha maksimal dan akan terus mengasah kinerja tim. Mencetak gol bukan hanya tugas striker, melainkan kualitas tim secara keseluruhan. Ke depannya, kami akan mengasah lini serang agar tampil lebih tajam lagi," pungkasnya.

Selain menyoroti lini serang, Dimas juga memberikan perhatian terhadap penampilan penjaga gawang Borneo FC, Aldo Geraldo Monteiro atau yang akrab disapa Kadu. Kiper tersebut tampil solid dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk ketika Kalteng FC berusaha mencari gol pada masa injury time.

Kekecewaan atas hasil imbang juga disampaikan pemain Borneo FC, Aditya Mula Warman. Ia mengakui bahwa satu poin dari pertandingan tandang tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan tim.

"Mungkin ini adalah hasil yang kurang baik bagi Borneo FC, karena seperti yang disampaikan Coach (Dimas Agung), kami ingin mencuri tiga poin dari Kalimantan Tengah sini," ujar Aditya.

Meski demikian, Aditya tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya. Ia mengakui bahwa kurang tenang dalam menyelesaikan peluang menjadi salah satu faktor yang membuat Borneo FC gagal membawa pulang kemenangan.

"Para pemain sudah memberikan yang terbaik di pertandingan ini. Mungkin kami kurang tenang dalam menyelesaikan peluang (finishing). Ke depannya, kami akan memperbaiki aspek finishing tersebut," tutupnya.

Mundari Karya Sebut Hasil Imbang Adil Dari kubu tuan rumah, pelatih kepala Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya menilai hasil imbang tanpa gol tersebut cukup adil bagi kedua kesebelasan. Menurutnya, Borneo FC dan Kalteng FC sama-sama memperlihatkan permainan bagus serta menciptakan sejumlah peluang.

"Saya pikir ini hasil yang fair, karena dua tim juga bermain sangat bagus. Banyak peluang yang tercipta, tetapi masalah penyelesaian akhir masih terlihat di dalam pertandingan tadi dan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus kita hadapi," ujar Mundari setelah pertandingan.

Mundari menjelaskan bahwa Kalteng FC menggunakan pendekatan berbeda dengan lebih banyak menunggu di area pertahanan tengah atau middle block. Setelah itu, mereka berusaha memanfaatkan ruang melalui serangan balik cepat.

Strategi tersebut bukan hal baru bagi Mundari. Ia menyebut skema serupa sudah beberapa kali membawa Kalteng FC meraih hasil positif, termasuk ketika menghadapi Persita Tangerang dan Persijap Jepara.

"Ini ciri khas kita, selalu bermain dengan counter attack. Kita tunggu mereka di middle block, lalu melancarkan serangan balik. Kita beberapa kali memenangkan pertandingan, seperti melawan Persita dan Persijap Jepara, dengan cara seperti itu. Sayangnya tadi beberapa peluang dalam skema tersebut gagal kita selesaikan," jelasnya.

Mundari juga mengapresiasi motivasi para pemainnya. Kesempatan tampil di Stadion Tuah Pahoe setelah sembilan pekan menjalani pertandingan sebagai tim musafir menjadi momen penting bagi Kalteng FC.

Semangat tersebut terlihat dari perjuangan para pemain sepanjang pertandingan. Bahkan, Douglas yang menempati posisi bek kiri tetap berusaha tampil meski kondisinya kurang bugar. Namun, ia akhirnya harus ditarik keluar lebih awal.

Rafly Ariyanto Tetap Syukuri Tambahan Satu Poin Sementara itu, penggawa Kalteng FC Rafly Ariyanto mengaku tetap bersyukur dengan tambahan satu poin meski timnya belum berhasil meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Menurut Rafly, pertandingan melawan Borneo FC berlangsung dengan intensitas tinggi. Kedua kesebelasan sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan, tetapi belum mampu mengubah peluang menjadi gol.

"Dari saya, maunya tim bisa mendapatkan tiga poin, tetapi kita juga bersyukur hari ini tidak kehilangan poin dan tetap mendapat satu poin," ujar Rafly Ariyanto dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Ia juga mengakui bahwa kedua tim saling memberikan tekanan sepanjang laga. Namun, peluang yang tercipta belum mampu menghasilkan gol, terutama pada babak pertama.

"Hari ini seluruh pertandingan berjalan dalam tensi tinggi, kedua tim saling menyerang, tetapi memang belum ada gol yang tercipta, terutama di babak pertama," tutupnya.

Hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi bagi kedua kesebelasan. Borneo FC perlu meningkatkan ketajaman lini serang agar banyaknya peluang yang tercipta tidak kembali terbuang percuma. Sementara itu, Kalteng FC juga harus memperbaiki efektivitas serangan balik untuk memaksimalkan kesempatan mencetak gol.