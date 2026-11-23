JawaPos.com - Kembali ke Parepare menjadi momen tersendiri bagi Victor Dethan. Kota yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya itu kini didatangi dengan status berbeda. Jika sebelumnya memperkuat PSM Makassar, kali ini pemain depan tersebut datang bersama Persija Jakarta.

Dethan menjadi salah satu pemain yang memiliki ikatan kuat dengan PSM. Ia menghabiskan waktu selama tujuh tahun bersama klub berjuluk Juku Eja tersebut. Perjalanannya dimulai dari akademi, tempat ia menimba pengalaman selama tiga tahun sebelum akhirnya mendapat kesempatan berkembang di level profesional.

Kedekatan itu membuat pertandingan Persija melawan PSM di Stadion B.J. Habibie, Sabtu (21/11) malam, terasa lebih spesial baginya.

Meski demikian, Dethan menegaskan bahwa kedatangannya bersama Persija bukan sekadar untuk bernostalgia. Ia tetap memiliki target membawa Macan Kemayoran meraih hasil maksimal di kandang mantan klubnya.

"Tentunya buat saya tempat ini sangat familiar. Tetapi kami tim Persija datang ke sini untuk meraih tiga poin. Meskipun kami hanya meraih satu poin, tetapi masih patut disyukuri," ujar Dethan, dilansir iLeague.

Victor Dethan Ingin Hormati Mantan Klub Pemain tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya ingin tetap memberikan penampilan terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada PSM. Baginya, klub asal Sulawesi Selatan itu memiliki peran penting dalam perjalanan karier sepak bolanya.

"Meskipun saya sudah di sini dalam waktu lumayan lama, saya tetap akan menunjukkan kemampuan sebaik mungkin untuk memberikan penghormatan buat tim sebelumnya, PSM," lanjutnya.

Di atas lapangan, pertandingan kedua tim berlangsung cukup ketat. Persija sempat membuka keunggulan lebih dulu melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-63.

Gol tersebut membuat tim tamu memiliki peluang untuk membawa pulang tiga poin dari Parepare. Namun, keunggulan Persija tidak bertahan lama setelah PSM mampu memberikan respons.

Tiga menit berselang, Kodai Tanaka berhasil mencetak gol penyeimbang. Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan kembali terbuka.

Persija berusaha mencari gol tambahan untuk mengamankan kemenangan. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol lain yang tercipta.

Persija Bawa Pulang Satu Poin dari Parepare Hasil imbang tersebut membuat Persija harus puas membawa pulang satu poin dari Parepare. Meski gagal memenuhi target kemenangan, Dethan tetap melihat hasil tersebut sebagai sesuatu yang patut disyukuri.

Bagi Dethan, pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir. Kembali ke tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya sebagai pesepak bola sekaligus menghadapi mantan klub tentu menghadirkan cerita tersendiri.