JawaPos.com - Arema FC mendapatkan kabar baik dari Mauro Zijlstra. Penyerang yang memperkuat Singo Edan tersebut mulai menunjukkan ketajamannya setelah ikut menyumbangkan gol dalam kemenangan 3-0 atas PSS Sleman pada lanjutan Super League 2026/2027.

Gol Mauro Zijlstra menjadi penutup kemenangan Arema FC di kandang PSS. Pemain Timnas Indonesia itu mencetak gol pada masa tambahan waktu babak kedua sekaligus memastikan timnya membawa pulang tiga poin.

"Ya, saya juga sangat senang dengan hasil ini, dengan kemenangan ini. Akhirnya dapat tiga poin, dan juga berhasil menjaga gawang tetap bersih (clean sheet)," ujar pemain Timnas Indonesia tersebut, dilansir iLeague.

Hasil ini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Arema. Selain mampu mencetak tiga gol, mereka juga mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan. Catatan clean sheet tersebut cukup penting mengingat lini pertahanan Arema sebelumnya masih kerap kesulitan menjaga gawang.

Mauro Zijlstra Tambah Opsi di Lini Serang Arema Kontribusi gol Mauro menjadi salah satu catatan positif dari kemenangan Arema. Gol tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyerang Timnas Indonesia itu mulai memberikan kontribusi nyata bagi lini depan Singo Edan.

Arema lebih dulu mengejutkan tuan rumah melalui gol Alfarizie ketika pertandingan baru berjalan satu menit. Careca kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-44.

PSS mencoba bangkit setelah turun minum. Melvyn Lorenzen beberapa kali mendapatkan peluang, termasuk tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-50. Namun, Adi Satryo berhasil menggagalkan upaya tersebut.

Empat menit berselang, Lorenzen kembali memperoleh kesempatan setelah menerima umpan Riko Simanjuntak. Sayangnya, peluang di depan gawang itu belum mampu memperkecil ketertinggalan.

Ketika PSS semakin agresif mencari gol, Arema justru menambah keunggulan melalui Mauro Zijlstra pada masa tambahan waktu babak kedua. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan 3-0 bagi tim tamu.

Arema FC Naik ke Peringkat 11 Klasemen Kemenangan atas PSS juga memberikan dampak positif terhadap posisi Arema FC di klasemen sementara. Tambahan tiga poin membuat mereka naik ke peringkat ke-11 dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan.

Arema kini hanya terpaut dua poin dari Garudayaksa FC, Persebaya Surabaya, dan Malut United yang sama-sama mengumpulkan 14 poin. Sementara itu, PSM Makassar dan Persik terus membayangi dengan koleksi masing-masing 11 poin.

Menariknya, kemenangan tersebut diraih Arema dengan penguasaan bola yang jauh lebih sedikit dibandingkan tuan rumah. Berdasarkan statistik pertandingan, PSS menguasai bola hingga 66 persen, sedangkan Arema hanya 34 persen.

Kedua tim sama-sama mencatatkan 18 tembakan. Namun, Arema mampu memaksimalkan peluang dengan lebih baik. PSS yang tampil lebih dominan justru gagal mencetak satu gol pun sepanjang pertandingan.