JawaPos.com - Arema FC mulai menemukan konsistensi dalam perjalanan mereka di Super League 2026/2027. Salah satu senjata yang kini menjadi andalan tim berjuluk Singo Edan tersebut adalah situasi bola mati.

Kekuatan itu kembali terlihat saat Arema FC mengalahkan PSS Sleman dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-10 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026).

Dari tiga gol yang tercipta, dua di antaranya berasal dari skema bola mati, tepatnya melalui situasi sepak pojok. Alfarizie membuka keunggulan Arema FC ketika pertandingan baru berjalan satu menit. Sementara itu, Careca menggandakan skor menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-44.

Mauro Zijlstra kemudian memastikan kemenangan Arema FC melalui gol pada menit ke-90+3.

Arema FC Sudah Cetak Sembilan Gol dari Bola Mati Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengungkapkan bahwa keberhasilan memaksimalkan bola mati bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Timnya memang memberikan perhatian khusus terhadap aspek tersebut dalam sesi latihan.

Menurut pelatih asal Brasil itu, bola mati memiliki peran penting dalam sepak bola modern. Situasi seperti tendangan sudut maupun tendangan bebas bahkan bisa menjadi pembeda ketika sebuah pertandingan berjalan sulit.

Caldas menyebut Arema FC sebenarnya sudah memiliki catatan bagus dalam urusan gol bola mati sebelum menghadapi PSS Sleman. Timnya telah mengoleksi tujuh gol dari situasi tersebut.

Tambahan dua gol di Maguwoharjo membuat jumlah gol Arema FC melalui skema bola mati meningkat menjadi sembilan gol.

"Memastikan semua pemain siap dan melakukan pengulangan memang tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bagus. Namun, jika terus menekankan betapa pentingnya hal ini, dampaknya akan sangat besar," ujar Caldas dilansir iLeague.

Ia menilai gol dari bola mati juga membantu Arema FC mengendalikan jalannya pertandingan. Terlebih, menghadapi PSS Sleman bukan perkara mudah meskipun timnya mampu mencetak gol cepat.

Setelah unggul, Arema FC tetap harus menjaga permainan karena tekanan dari tuan rumah bisa membuat pertandingan berjalan lebih sulit. Gol kedua melalui sepak pojok menjadi momentum penting bagi tim untuk memperbesar keunggulan.

Andre Caldas Siapkan Variasi Skema Baru Meski bola mati menjadi salah satu kekuatan Arema FC, Caldas tidak ingin timnya hanya mengandalkan pola yang sama.

Ia menyadari lawan-lawan berikutnya tentu akan mulai mempelajari variasi sepak pojok yang digunakan Singo Edan. Karena itu, tim pelatih akan menyiapkan sejumlah alternatif skema bola mati agar permainan Arema FC tidak mudah dibaca lawan.

"Kami menunjukkan dua skema sepak pojok, dan tentu saja tim lawan akan mempelajarinya. Jadi, untuk pertandingan berikutnya, kami harus menyiapkan dua atau tiga skema bola mati yang berbeda," jelasnya.

Keberhasilan mencetak sembilan gol dari bola mati menjadi modal penting bagi Arema FC. Namun, konsistensi dalam mengembangkan variasi serangan tetap dibutuhkan agar senjata tersebut bisa terus memberikan keuntungan sepanjang kompetisi.