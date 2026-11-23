JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pihaknya berencana mencari pelatih baru untuk menggantikan John Herdman di Timnas Indonesia U-23. Lalu, apakah PSSI sudah menemukan kandidatnya?

PSSI memiliki wacana seperti itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Timnas Indonesia level senior akan mengarungi dua agenda krusial pada tahun depan, yakni Piala Asia 2027 dan Kualifikasi Piala Dunia 2030.

PSSI ingin Herdman memusatkan fokusnya pada tim nasional kelompok senior. Apalagi, Timnas Indonesia memiliki misi besar, yakni lolos ke putaran final Piala Dunia 2030.

Karena itu, Erick berencana mencari pelatih alternatif sebagai pengganti Herdman di Timnas Indonesia U-23. Dirinya bahkan telah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional (BTN) terkait pelatih yang tepat untuk menangani Garuda Muda yang akan berlaga di SEA Games 2027.

Terkait pengganti Herdman, Erick belum bisa menyebut siapa sosok yang akan ditunjuk PSSI. Namun, dua nama keluar dari mulutnya, yakni Nova Arianto dan David Nascimento.

"Belum tahu, nanti kami lihat ya. Tapi perkembangan U-17 luar biasa di bawah pelatih David (Nascimento), pelatih Nova (Arianto) juga U-20 bagus, pelatih John juga bagus," kata Erick, dikutip Senin (23/11).

Erick mengakui dua pelatih Timnas Indonesia di kelompok umur itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Namun soal siapa yang akan ditunjuk menangani Timnas Indonesia U-23, PSSI akan melihat dinamika yang terjadi.

"Nanti kita lihat seperti apa dinamika kepelatihan yang tersedia nanti, gitu," sambungnya.

Nova Arianto bukan nama asing dalam dunia sepak bola nasional. Pelatih berkepala plontos itu bahkan sudah naik level dengan menangani Timnas Indonesia U-20.

Nova berhasil membawa Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Skuad Garuda Nusantara mengunci tiket tersebut setelah keluar sebagai juara Grup H dengan raihan tujuh poin tanpa kekalahan.

Sama seperti Nova, David Nascimento juga berhasil mengukir prestasi bersama Timnas Indonesia U-17. Juru taktik asal Portugal itu sukses mengantarkan Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.