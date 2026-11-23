JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, berencana menunjuk pelatih baru untuk menangani Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, John Herdman bisa lebih fokus menukangi Timnas Indonesia senior yang akan mengarungi agenda krusial pada tahun depan.

Sejak ditunjuk pada Januari 2026, Herdman memegang dua peran sekaligus. Selain menangani Timnas Indonesia level senior, juru taktik asal Inggris itu juga bertugas sebagai pelatih skuad Garuda U-23.

Namun, kalender 2027 diprediksi jauh lebih padat bagi Timnas Indonesia senior maupun U-23. Karena itu, PSSI berencana menunjuk pelatih baru yang khusus menangani tim nasional U-23.

Erick mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia. Pembicaraan itu bertujuan mencari sosok yang tepat untuk melatih Garuda Muda.

"Saya rasa dengan fokus Kualifikasi Piala Dunia bulan September (tahun depan), kami sudah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional, kami akan menyiapkan pelatih pendamping di U-23," kata Erick, dikutip Senin (23/11/2026).

Erick juga menjelaskan alasan di balik rencana tersebut. Menurutnya, hampir semua kelompok umur Timnas Indonesia akan tampil di ajang besar pada tahun depan.

"Karena tidak mungkin, tahun depan itu, Timnas U-17 kita masuk Piala Asia, U-20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U-23-nya persiapan SEA Games 2027. Jadi, Badan Tim Nasional sudah diskusi, kayaknya harus ada alternatif pelatih (Timnas U-23)," sambungnya.

Saat ditanya soal calon pelatih, Erick menegaskan bahwa nama-nama kandidat masih dibahas PSSI bersama BTN. Ia belum bisa menyebut siapa sosok yang akan ditunjuk.

"Belum tahu, nanti kami lihat ya. Tapi perkembangan U-17 luar biasa di bawah pelatih David (Nascimento), pelatih Nova (Arianto) juga U-20 bagus, pelatih John juga bagus. Nanti kita lihat seperti apa dinamika kepelatihan yang tersedia nanti, gitu," ujar Erick.

Pada 2027, Timnas Indonesia akan menjalani agenda padat. Skuad Garuda dijadwalkan tampil di Piala Asia 2027 sekaligus menjalani Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Di level usia muda, Timnas Indonesia U-17 dan U-20 juga akan tampil di Piala Asia U-17 2027 dan Piala Asia U-20 2027. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 bakal turun di SEA Games 2027.