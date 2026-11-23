JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai kelanjutan naturalisasi pemain keturunan Amerika Serikat, Noah Adnan. Erick menyebut saat ini masih menunggu hasil evaluasi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.

Nama Noah mendadak jadi sorotan karena masuk dalam daftar 22 pemain pada pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali pada jeda internasional November 2026. Dipanggilnya bek berusia 24 tahun itu seolah menjadi sinyal akan menjadi pemain yang dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda.

Tidak hanya Noah saja, beberapa wajah baru juga turut dipanggil oleh Herdman ke pemusatan latihan tersebut seperti Arlyansyah Abdulmanan, Alta Ballah, hingga Taisei Marukawa yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi.

Erick menyampaikan Herdman sengaja memanggil nama-nama baru untuk dilihat kualitasnya secara langsung. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang tebal untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2030.

“Kemarin Coach John Herdman kan melakukan training di Bali, salah satunya ingin melihat komposisi ketebalan pemain kita. Yang selalu kita bilang, kita ini kalau mau nanti mulai bertanding lagi Piala Dunia di September tahun depan, harus punya 2x11 bahkan 3x11 ketebalan pemain,” kata Erick kepada wartawan di Stadion Pakansari, dikutip Senin (23/11).

“Ya mudah-mudahan ini dengan coach mencoba melihat pemain-pemain baru, baik yang di dalam negeri ataupun pemain-pemain kita yang di luar negeri,” sambungnya.

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Terkait proses naturalisasi Noah, Erick mengatakan bahwa federasi belum mengambil langkah formal. Sebab, mereka masih menunggu hasil tinjauan Herdman dalam pemusatan latihan tersebut.

“Saya lagi menunggu hasil daripada review coach,” ungkap Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Herdman untuk terus agresif memetakan talenta potensial baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, ini menjadi momen yang tepat mengingat agenda FIFA Matchday berikutnya baru akan berlangsung pada Maret 2027 mendatang.

“Saya minta coach juga untuk melakukan agresivitas, melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama,” pungkas Erick.

Sekadar diketahui, Noah lahir di Amerika Serikat pada 21 Januari 2024. Namun, bek berpostur 187 sentimeter itu memiliki garis keturunan dari sang ayah, sementara ibunya berasal dari Amerika Serikat.