JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Sumsel United dalam lanjutan Grup A League Cup 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB. Namun, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu terancam tidak didampingi pelatih Shin Tae-yong.

Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, asisten pelatih Persija, Francis Wawengkang, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena itu, Francis hadir menggantikan sang pelatih dalam sesi tersebut.

“Coach (Shin Tae-yong) izin minta maaf karena enggak bisa hadir di tempat ini karena beliau sakit dan sekarang masih dirawat di rumah sakit,” kata Francis Wawengkang dalam konferensi pers jelang laga melawan Sumsel United, Senin (23/11/2026).

Francis tidak mengungkap apakah Shin Tae-yong dipastikan absen mendampingi skuad Persija dalam laga melawan Sumsel United. Namun, ia berharap kondisi sang pelatih segera pulih sehingga bisa bergabung dengan skuad Macan Kemayoran.

“Kita doakan saja biar besok insyaallah bisa bergabung di Jogja,” sambungnya.

Shin Tae-yong jatuh sakit setelah Persija bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026).

Francis mengakui perjalanan jauh ke Parepare sangat menguras fisik skuad Persija. Meski begitu, ia menegaskan Macan Kemayoran dalam kondisi siap menghadapi Sumsel United.

“Memang perjalanan sangat jauh kemarin ketika kita tur ke Parepare, dan otomatis di tim timbul kelelahan. Tapi kami yakin bahwa pemain dengan mental dan semangat yang ada, untuk pertandingan besok mereka akan siap,” terang pelatih berusia 55 tahun tersebut.

Kondisi itu membuat Persija diprediksi melakukan rotasi pemain besar-besaran melawan Sumsel United. Apalagi, empat hari kemudian Macan Kemayoran sudah harus menantang Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League.

Laga melawan Sumsel United terasa seperti pertandingan tandang bagi Persija karena harus digelar jauh dari Jakarta. Macan Kemayoran juga tidak akan mendapat dukungan The Jakmania karena pertandingan ini berstatus tanpa penonton.