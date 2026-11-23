JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan pemain muda yang berlaga di Pegadaian Championship 2026/2027 mampu bersaing memperebutkan tempat di tim nasional U-23 untuk SEA Games 2027.

"Saya lihat banyak sekali pemain-pemain potensi muda yang sekarang di Liga 2 sedang dibina," kata Erick Thohir seperti dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Pernyataan tersebut disampaikan Erick seusai menyaksikan pertandingan pekan ke-10 Pegadaian Championship 2026/2027 antara Persikad Depok dan Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (22/11).

Erick berharap Pegadaian Championship terus mengalami peningkatan kualitas, baik dari sisi persaingan antarklub maupun pembinaan pemain.

Menurut dia, persaingan klub-klub di kasta kedua sepak bola nasional semakin ketat, didukung penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) dan peningkatan kualitas kepelatihan.

"Klub-klub Liga 2 kalau kita lihat sekarang sangat bersaing, ya. Angkanya (poin) mepet-mepet, tidak kalah sama Liga 1 (Super League)," ujar Erick Thohir.

Erick menilai Pegadaian Championship dapat menjadi salah satu jenjang penting dalam pembinaan pemain muda untuk jangka panjang.

Dia menyoroti regulasi kompetisi yang membatasi penggunaan maksimal tiga pemain asing serta mewajibkan klub menggunakan pelatih lokal.

Menurut Erick, ketentuan tersebut membuka ruang bagi pemain muda Indonesia untuk memperoleh kesempatan bermain dan mengembangkan kemampuan.

Selain berpeluang melanjutkan karier ke kompetisi kasta tertinggi, pemain muda yang tampil menonjol di Pegadaian Championship juga diharapkan dapat memperkuat tim nasional.